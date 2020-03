16 Conclusions d’un jeu qui n’a pas eu lieu

1) Il n’est pas surprenant que Jose Mourinho ait jeté un sac en papier brun sur la tête de Scott McTominay et assemblé son côté de Tottenham dans une sorte de formation de cortège présidentiel vers la fin de leur palpitant, exaspérant et tirage 3-3 réel avec Manchester United qui a définitivement est arrivé dimanche.

McTominay, le buteur d’un triplé en première mi-temps, avait tourmenté les hôtes tout l’après-midi. Un ouvreur sur pilotis de 30 verges a été suivi d’un coup de pied de tête et d’une tête de plongée de l’extérieur de la zone, Tottenham n’ayant pas réussi à faire face à son talent générationnel et à son athlétisme.

Mais les actions de Mourinho au point culminant de ce jeu bizarre étaient un rappel pertinent. C’est lui qui a donné à McTominay sa chance, celui qui a remarqué pour la première fois sa brillance lors du repérage de tournois de jeunes écossais au début des années 2000 et celui qui lui a conféré cette merveilleuse décoloration. Ce match n’a pas eu de vainqueur – sauf, comme toujours, pour Mourinho.

2) Cela dit, Graeme Souness est allé un peu trop loin avec ses louanges à la mi-temps. Déclarer Sergio Busquets «le Catalan McSauce» était une chose, mais c’était assez inconfortable de voir quand, débordant de peinture faciale, il a commencé à chevaucher Gary Neville tout en criant sur «la liberté».

3) Ce fut un départ bienvenu de son assassinat de caractère habituel de Paul Pogba, survenu peu après le coup de sifflet final. Il ne se trompe pas en suggérant que donner à Mme Brown’s Boys une chaîne de télévision lucrative le samedi soir – ou une émission de toute sorte – est un mauvais exemple pour l’humanité. C’était juste un peu grossier d’exiger que Pogba assume cette responsabilité.

Peu importait que Pogba ne fasse pas partie de l’équipe de la journée; Souness a blâmé sa coiffure pour Harry Maguire qui est tombé et Andreas Pereira n’ayant pas encore été vendu malgré le fait que ce soit en mars. Et comme quelqu’un qui a été célèbre sans poils pendant toute sa carrière de joueur, il pourrait avoir un point.

4) Pogba a au moins surpassé son compatriote. Mourinho a eu la gentillesse de ne pas nommer le coupable, ne faisant référence qu’à «un certain agitateur, pour le respect de la vie privée, appelons-le‘ Tanguy N ’… non, c’est trop évident… euh, T Ndombele» dans son entretien d’après-match.

Comme si la décision de l’embaucher comme remplaçant à la deuxième minute et de le remplacer 20 secondes plus tard par la mémoire persistante de Maniche n’était pas suffisamment pointé, c’était un rappel explicite que ce qui était autrefois une carrière bourgeonnante de grandes promesses a été sacrifié aux dieux du football.

5) Au moment où Tottenham a eu sa première touche de toute sorte après quatre minutes et 27 secondes, le schéma du jeu était établi depuis longtemps. United a dominé la possession tandis que Tottenham s’est assis avec deux banques de cinq installées profondément dans leur propre moitié. Ce n’est pas depuis que Stephen Mulhern est devenu un trésor national qu’il y a eu un hôte plus accommodant.

Il peut être assez choquant de regarder un club à domicile s’éloigner activement du ballon dès qu’il le récupère. Mourinho, même après deux décennies de carrière de direction irremplaçable, continue d’innover tactiquement.

6) Le problème est venu quand United s’est rendu compte que Tottenham était littéralement terrifié par la possession. Lorsque Toby Alderweireld a crié à cause d’un col Anthony Martial errant à moins de trois mètres de lui, la façade était terminée.

Quelques minutes plus tard, Bruno Fernandes a dérivé devant le sculpturale Eric Dier dans un moment qui a encapsulé la majeure partie du match. C’était un peu trop que le Portugais s’arrêta pour tirer le pantalon de son adversaire – l’implication était suffisante – mais l’imagerie était néanmoins puissante.

7) C’était le prélude à l’effort brûlant de McTominay. Fernandes s’était aventuré dans environ cinq acres d’espace et avait joué le ballon à quelques mètres devant l’Ecossais pour qu’il puisse courir. Il y eut un halètement audible autour du stade: non pas à la magnifique arrivée à longue distance mais à la témérité d’un joueur osant faire une passe en avant.

Mourinho a demandé l’intervention de VAR avant de réaliser que la seule erreur claire et évidente de Tottenham cette saison était de jeter l’antidote avant administrer le poison de gestion.

8) La seconde est survenue peu de temps après, lorsque Ben Davies a subi une crise existentielle lorsqu’il s’est demandé s’il fallait ou non revenir en arrière après une attaque rare. Cela peut s’expliquer au moins partiellement par son nouveau statut d’arrière gauche de Schrödinger: placé dans une boîte verrouillée sans clé et quelque chose qui pourrait tendre les ischio-jambiers ou endommager un ligament de la cheville, il est destiné à être simultanément disponible et blessé . Il y a plus qu’un minimum de sympathie pour quelqu’un qui considérera la forme physique des matchs comme un concept abstrait. Il a 26 ans et l’apocalypse est à nos portes.

9) Aaron Wan-Bissaka a pu punir l’erreur de Davies, étant devenu l’arme d’attaque la plus puissante dans l’histoire du flanc droit de United. C’était une croix somptueuse qui laissait à McTominay la tâche simple de montrer à Hugo Lloris un charlatan absolu.

Le travail défensif de Wan-Bissaka mérite le crédit, l’esprit. Faire 305 plaqués en un seul match ne peut être sous-estimé, d’autant plus qu’il a été décollé à l’heure. Ces statistiques impressionnantes ont commencé à sembler un peu ridicules quand il a commencé à passer le ballon à Lucas Moura après avoir découvert qu’il avait toutes les compétences de rétention d’un seau avec un trou percé, mais tout de même.

10) McTominay a complété son tour du chapeau à la 31e minute mais United n’a pas eu la chance de ne pas avoir quatre buts d’avance lorsque Mike Dean a commencé à siffler Sandstorm de Darude pour signaler la mi-temps.

Tottenham avait concédé une remise en jeu au plus profond de sa moitié de terrain dans un effort pour endiguer la marée. Le ballon était dirigé vers Lloris qui, distrait par la beauté inexplicable de Paulo Gazzaniga, a permis au ballon de rouler sur son pied et dans le filet.

C’était, bien sûr, un mauvais coup: Serge Aurier l’avait pris. Ne sachant pas comment procéder et conscient que l’histoire était en cours, Dean a accordé un corner à United. Ils n’ont évidemment pas marqué.

11) La récupération de Tottenham a commencé comme elle a souvent tendance: aux pieds de Giovani Lo Celso. Quinze minutes après le début de la deuxième mi-temps, il a réussi à isoler Nemanja Matic comme un lion viril virant et défiant le leader en déclin de la fierté. Matic s’est considérablement amélioré ces derniers temps, mais ne peut toujours se déplacer que par tranches, comme un PC qui a du mal à travers sa dernière mise à jour logicielle Windows.

Lo Celso a galopé dans la surface de réparation et a marqué pour que Troy Parrott marque. Mourinho l’a immédiatement remplacé.

12) Mais les hôtes sont revenus. Erik Lamela a sorti sa rabona, Dele Alli a fait un tas de ces petits films qui sont exaspérants sanglants quand ils ne se détachent pas, mais sinon, le font ressembler au rejeton illégitime de Ronaldinho et Zinedine Zidane, et Lucas a essayé vraiment, vraiment dur.

United a tenu bon le plus longtemps possible, mais le premier but de Tottenham a ouvert les vannes. Maguire a commencé à diriger littéralement n’importe quoi dans sa vision périphérique, Wan-Bissaka avait commencé à canaliser Eden Hazard en s’attaquant aux garçons de balle, et Victor Lindelof est à peu près aussi futile face à un bombardement aérien que d’acheter tout le papier toilette et le désinfectant pour les mains dans un 50- rayon de mile, rendant ainsi la population locale aussi insalubre que possible.

Jan Vertonghen en a profité pleinement, bannissant Brandon Williams dans sa chambre sans dessert, et dépassant Luke Shaw pour marquer. David de Gea n’aurait probablement pas dû sauter par-dessus le ballon, mais il continue de punir progressivement United pour avoir détruit son propre télécopieur cette fois-là.

13) Le retour a été complet lorsque Dan James a marqué un but contre son camp dans les arrêts de jeu. Le Gallois devrait être félicité pour avoir sprinté sur 100m en 5,78 secondes pour contrecarrer une contre-attaque, mais il était mené par un Lucas ne jouant ni à Amsterdam ni contre Huddersfield.

James continue de frustrer une grande partie du soutien. Le fait est que si et quand son rythme est correctement armé, il pourrait immobiliser un petit pays. De plus, il est un habile attaquant gallois jouant pour Manchester United. Cela vaut au moins la peine de canaliser et d’émuler une légende de club comme Daniel Nardiello.

14) Solskjaer a dû essayer de faire basculer l’élan qui avait si longtemps pesé en faveur de United. Sa réponse a été de dire à Pereira de se préparer à s’échauffer et de venir, juste pour crier “ NOUS SOMMES MANCHESTER UNIS CE N’EST PAS BON ASSEZ DU STATIONNEMENT DE STATIONNEMENT DE FERGIE DE UNITED WAY PARKING CAMP CORNERS ” directement dans son visage.

Odion Ighalo remplacerait Martial à la place.

Mais il faut dire qu’il ne semble pas y avoir beaucoup de chemin de retour pour Pereira après cela. Considérant que les fans de Tottenham et United ont applaudi à l’unisson à sa réprimande publique, c’était plutôt austère.

15) Ighalo, à son crédit, a fait exactement ce qui était attendu. United a commencé à le poivrer avec de longues balles de défense et chacun s’est collé à lui avec une facilité consommée.

Briser le record saisonnier d’Opta défini «tenir le ballon en utilisant principalement son cul», bien qu’il joue moins de deux minutes, est à admirer. Il a été la signature de la saison.

16) Cette déclaration finale sera également vraie la saison prochaine lorsque United le signera en permanence. Les 15 M £ il faudra pour persuader Shanghai Shenhua ressemble à un coup de fouet, d’autant plus qu’Ed Woodward a un été entier pour divulguer la spéculation aux médias, négocier furieusement et ramener les frais à seulement 15 millions de livres sterling.

Il devra probablement concurrencer Daniel Levy, Mourinho caressant tendrement l’attaquant alors qu’il se précipitait hors du terrain avec un McTominay enlevé. On ne peut pas s’attendre à ce que Tottenham joue avec n’importe quel style discernable sans Harry Kane, Heung-min Son ou Ighalo, après tout.

