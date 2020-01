16 Conclusions: Liverpool 2-0 Manchester United

1) Liverpool va gagner la ligue. Bienvenue à bord, même ceux qui ont une disposition nerveuse ou une aversion pour risquer de tromper les choses. Ces quatre prochains mois ne sont rien de plus qu’un cortège de titres.

2) La logique dicte que la complaisance est plus répandue lorsqu’il y a de la place pour faiblir. Des erreurs se glissent, le subconscient vous dit de conserver l’énergie, et la conscience du filet de sécurité sous vous signifie qu’il est plus susceptible d’être utilisé. Telle est la nature humaine.

La marge de manœuvre est rarement aussi spacieuse qu’une avance de 13 points avec deux matchs en main et moins d’une demi-saison. Les équipes en deuxième, troisième et quatrième points perdants ont donné à l’équipe dans un premier temps éloigné encore plus d’excuse pour abandonner lorsque le désordre en cinquième visite. Si Liverpool devait détacher son œil du ballon juste assez longtemps pour provoquer un trébuchement momentané dans son sprint d’une campagne, c’était le week-end, le match et l’adversaire pour cela.

Pourtant, leurs normes, le cas échéant, ont augmenté – en particulier depuis ce match de Tottenham. Le début de la deuxième mi-temps a raconté l’histoire d’une équipe bâtie sur une faim insatiable: Liverpool, déjà leader 1-0 à domicile et rarement menacé, a eu sept tirs et a frappé le poteau avant que quoi que ce soit ne soit rassemblé. Ils auraient pu battre Manchester United 5-0.

3) Mais ils auraient pu faire match nul 1-1. Cette réponse, lorsqu’elle est finalement arrivée, était presque suffisante. Fred a sifflé un tir juste à côté après avoir intercepté une remise en jeu de Trent Alexander-Arnold, avant qu’Anthony Martial ne flambe à une dizaine de mètres après un doublé avec Andreas Pereira couronné un beau coup d’équipe.

Liverpool a répété son tour de battre un rival direct tout en étant à la fois irrésistible et irrationnel. Ils ont élevé la barre contre une équipe coûteusement assemblée et bien rémunérée avant de dépenser les sorts à leur niveau. Ces imperfections, les vestiges du chaos que Jurgen Klopp a cherché à canaliser au début de son règne, les rendent infiniment plus attrayants à regarder que votre machine à gagner typique. Ils roulent sur des cordes funéraires alors qu’ils pouvaient simplement se promener en sécurité; vous pouvez signaler des problèmes avec la méthode, mais vous pouvez difficilement contester les résultats.

4) Il est difficile de savoir comment quantifier les performances de United. Dépouillé de son meilleur attaquant et joueur le plus important (en raison de sa propre mauvaise gestion), Ole Gunnar Solskjaer a utilisé une défense de cinq hommes qui n’a pas concédé en jeu ouvert jusqu’à ce que tout le monde soit projeté dans les dernières secondes et une ligne d’avance rapide qui a créé aucune chance sur la contre-attaque mais une poignée avec une accumulation patiente.

Alexander-Arnold – aide d’un coin de côté – et Andy Robertson a collectivement eu l’un de ses matchs les plus faibles et les moins percutants à l’arrière. Roberto Firmino, Mo Salah et Sadio Mane se sont parfois glorieusement combinés, avec leur incapacité à marquer davantage le gaspillage qu’autre chose. Et United a eu la possibilité d’égaliser.

Ils avaient plus de contrôle et ont embrassé le ballon beaucoup plus ouvertement que Tottenham une semaine avant eux. Pourtant, ils n’ont pas connu la même période de domination ou de pression soutenue à aucun moment, leurs schémas de jeu n’ayant toujours pas cette caractéristique distinctive. Et bien que Jose Mourinho puisse invoquer la défense d’avoir été au travail quelques mois sans nouvelle signature, son successeur à Old Trafford n’a aucune excuse.

Unis, encore une fois, juste existé. Contre cet adversaire, cela ne sera jamais suffisant. Même s’ils avaient réussi à égaliser, Liverpool avait environ quatre vitesses à passer alors que United était constamment sur le point de caler.

5) Le golfe n’était pas plus évident que lors de l’évaluation du joueur le plus pauvre de Liverpool. Robertson était loin d’être à son meilleur niveau, contrôlant mal une passe de Virgil van Dijk dans la première minute pour perdre la possession et devenant seulement plus semé d’erreurs par la suite. Sa distribution et sa prise de décision étaient faibles, sa menace et son efficacité défensive quasi inexistantes.

Pourtant, les joueurs directement face à lui – Daniel James et Aaron Wan-Bissaka – étaient pires. Le premier a été infatigable mais n’a tiré aucun coup, n’a créé aucune chance, n’a effectué aucun dribble, a tenté une passe de plus que David de Gea et n’a trouvé aucun coéquipier avec aucun de ses trois croix capricieuses. Ce dernier a été tourmenté partout.

Ce n’est pas que United n’a pas trouvé un moyen d’exploiter le point faible de Liverpool. C’était qu’ils ne pouvaient pas. Ils ne sont – n’étaient – ni impitoyables ni assez bons pour en profiter.

6) United a commencé assez bien. Ils avaient en fait plus de possession dans les dix premières minutes, évitant ce début rampant de Liverpool et jetant les bases du reste du match. La lutte de l’équipe locale pour trouver un pied à terre était autant attribuable à la perturbation de son rythme par United, à la pression dans les packs et à la confiance en la balle que ses propres erreurs.

Peut-être révélateur est que Firmino n’a pas effectué une seule passe avant la minute du but d’ouverture. Pendant un peu moins d’un quart d’heure, United a fait un travail louable en tenant Liverpool à bout de bras avant de le briser sommairement.

7) Le problème face à cette équipe de Liverpool actuelle est que tout plan doit être mis en œuvre à la perfection en 90 minutes. Ils sont la montagne la plus redoutable de la Premier League: quelle que soit la qualité de votre équipement, l’efficacité de votre approche ou l’adéquation du climat, une seule erreur vous fera perdre pied et glissera directement vers le bas.

Donc, aussi adéquatement que United a commencé le jeu en jeu ouvert, leur naïveté et leur faillibilité ont été coûteuses. Van Dijk a absolument intimidé Brandon Williams, Harry Maguire était trop tard pour répondre et David De Gea était complètement ancré sur place.

Le débat sur les avantages et les inconvénients du marquage de zone ou de marquage par l’homme était laborieux il y a une décennie. La vérité est que tout système convient à condition qu’il soit mis en œuvre correctement et avec un minimum de bon sens. Dans aucun monde, un arrière de 5 pieds 7 pouces ne doit laisser quelqu’un marquer neuf pouces de plus, et encore moins quand quelqu’un avec des accouchements plus cohérents qu’une sage-femme surmenée se tient au-dessus du ballon.

Quatre minutes plus tard, Liverpool a remporté un coup franc dans une position menaçante juste à droite du centre. Van Dijk était presque sur le point une fois de plus, mais la différence était que Maguire le suivait et faisait assez pour contrecarrer la chance. Cela aurait vraiment dû être le cas pour l’objectif.

8) Mais c’est la nature d’essayer de battre ce jeu particulier de whack-a-mole. Alors que la force de Manchester City à son apogée était la manière presque mécanique de marquer exactement le même but – en tirant les adversaires hors de position avant qu’un large avant ne le place pour qu’un coéquipier marque à six mètres – Liverpool est exactement le contraire. Ils ont tellement de façons différentes d’infliger de la douleur et de la pression que succomber à l’un d’eux est inévitable.

Cela pourrait être un film Firmino, de la magie Salah, une explosion soudaine et une fin de Mane, Divock Origi trébuchant sur ses propres lacets et l’accumulant accidentellement ou Georginio Wijnaldum terminant un mouvement d’équipe sublime. Cela peut provenir d’une presse, d’une contre-presse, d’un Gegenpress ou simplement d’une compétence impressionnante. La seule certitude est que cela se produira.

Dans ce cas, Liverpool a pris le chemin le plus simple – Alexander-Arnold traversant pour une tête de Van Dijk – pour étendre leur score à 31 matchs consécutifs en Premier League. Vous pouvez couvrir autant de trous que vous le souhaitez mais vous manquerez de bouchons longtemps avant qu’ils ne manquent d’idées.

9) Le but a secoué United. Ils ont réussi 20,7% du ballon dans les dix minutes qui ont suivi, ni James ni Martial n’ayant touché une seule touche. Seuls Maguire (4), Victor Lindelof (3) et Luke Shaw (2) ont complété plus d’une passe pour les visiteurs, qui craignaient un assaut. Sans l’étrange intervention de VAR qui serait arrivée, Craig Pawson s’est joint au reste d’entre nous pour admirer l’arrivée de Firmino à la 25e minute, seulement pour que le but soit refusé sur la base d’une faute de Van Dijk sur De Gea.

Il ne l’a pas gêné – pas vraiment. Et ce n’était certainement pas une erreur claire et évidente de l’arbitre, même s’il l’a fait.

La frappe de Wijnaldum à la 36e minute a été à juste titre exclue pour hors-jeu alors que Liverpool continuait de s’imposer, faisant de la cinquième meilleure équipe du pays un look amateur. S’ils avaient marqué dans ce court sort juste après le but – comme ils le font si souvent – alors les hôtes auraient pu gagner par quatre ou cinq. Tout comme un match de boxe entre Phil Bardsley et Wayne Rooney, seul l’arrêt des arbitres a empêché une quasi-catastrophe.

10) Il vaut la peine de revenir sur le début de la formation de cloques en seconde période. Aucun joueur de United n’a eu plus de touches que De Gea (9) de la 46e à la 56e, l’Espagnol passant son temps soit à sauver d’Alex Oxlade-Chamberlain, à faire basculer l’effort incontesté de Jordan Henderson sur le poteau ou à prendre à la fois un reniflard et un coup de pied de but. après une autre évasion heureuse.

Le summum du jeu est venu peu après. Avec une heure écoulée et United réussissant à sortir indemne, ils ont continué à prendre des risques à la recherche d’un égaliseur, soutenu par les tentatives susmentionnées de Fred et Martial. Puis Liverpool a bondi. Firmino est tombé si profondément qu’il était à une dizaine de mètres de sa propre zone; Maguire s’est précipité jusqu’à présent, il était à environ 80 défenseurs d’être considéré comme proche des meilleurs du monde.

Le contact de Wijnaldum pour embarrasser le capitaine des États-Unis était somptueux. C’était comme un Jaguar dépassant un camion en panne sur l’autoroute dans sa simplicité et son inévitabilité.

Et quant à la poursuite de Maguire, il était à peine revenu sur le tir au moment où l’effort de Mane a dépassé le poteau. Il est le nouveau capitaine parfait pour cette équipe douloureusement moyenne dont les éclairs d’excellence ne cachent que des moments d’ineptie plus réguliers.

11) United n’a pas réussi à faire face au mouvement perpétuel de Firmino pendant tout le match. Le Brésilien s’est constamment glissé au milieu de terrain, entraînant à son tour au moins un défenseur central hors de sa position et créant un espace pour un coéquipier. Cette fois, Maguire était la victime et Wijnaldum le bienfaiteur, mais Lindelof et Shaw étaient également ciblés et Oxlade-Chamberlain était tout aussi heureux de capitaliser.

Le truc avec Firmino, c’est qu’il est assez bon pour déposer le ballon ou le porter lui-même. Il a complété deux fois plus de dribbles (6) que n’importe quel joueur, conduisant ainsi souvent du milieu de terrain ou à l’extérieur sur des adversaires effrayants.

Il est pertinent qu’un attaquant perçu comme étant la première ligne de défense n’ait effectué aucun tacle, interception ou dégagement. Il n’était pas obligé. Et sans encombre de ce côté de son jeu, son talent a vraiment prospéré.

Il n’est pas le meilleur joueur de Premier League, ni même probablement celui de Liverpool. Mais Firmino est la menace la plus unique et la plus puissante pour le monde, européen et bientôt champion d’Angleterre. Takumi Minamino a à la fois le modèle idéal et un acte presque impossible à suivre.

12) Fred était peut-être le seul vrai positif que United puisse tirer de ce match. Shaw était passable en tant que demi-centre et Pereira avait ses moments comme quelque chose d’un faux neuf – bien qu’il y ait eu beaucoup plus d’accent sur le “ faux ” – tandis que Nemanja Matic n’était pas tout à fait le désastre le plus attendu après une réservation de septième minute.

Son partenaire de milieu de terrain était une force motrice improbable. Fred était le leader de United en termes de chances créées (2), de dribbles (3), de plaqués (3), d’interceptions (4) et de centres (3), et a effectué plus de passes (59) que chaque coéquipier bar que Matic a même tenté.

United avait besoin que le Brésilien reproduise sa performance à l’Etihad en décembre pour avoir une chance de résultat. Ils l’ont laissé tomber, pas l’inverse. Il est presque inexplicable de taper mais leur milieu de terrain devrait probablement se construire autour de lui, du moins à court terme.

13) Les chants à propos du Soleil et des «assassins», et les réponses concernant «Munich», sont horribles. Arrête ça.

14) Solskjaer a décrit United comme «excellent» et Liverpool comme «nerveux» dans la dernière demi-heure. Comme il était accablant que United n’ait pas été particulièrement proche de la péréquation, et a en effet vu le déficit doubler.

Ils avaient plus de tirs et plus de possession que Liverpool à cette époque, mais il n’y avait aucun sentiment d’inévitabilité. Liverpool a enfilé une cagoule et s’est promené sous la pluie au lieu de résister à toute sorte de tempête.

Et quant à sa suggestion d’après-match selon laquelle, sur la base d’aujourd’hui, l’écart entre les deux parties n’est «pas de 30 points»: c’est le 19 janvier et United a perdu plus de matchs de Premier League ce mois-ci que Liverpool depuis août 2018.

C’est une défaite de deux buts à Anfield qui a convaincu United de se séparer de Jose Mourinho il y a un peu plus d’un an. Le même scénario devrait produire le même résultat, mais Solskjaer et United sont la petite amie trompée dans cette relation de convenance: tous deux sont convaincus qu’ils peuvent changer l’autre, et aucun n’est équipé pour le faire.

15) Au moment où Alisson a aidé plus de buts en championnat que Jesse Lingard n’a depuis le Boxing Day 2018 – et courir plus loin que Matic n’avait tout le match à célébrer – le dernier succès de Liverpool avait été obtenu. Ils ont maintenant plus de points que lors de 11 de leurs saisons précédentes en Premier League et plus de victoires que dans chaque campagne, sauf pour 2001/02, 2005/06, 2008/09, 2013/14, 2016/17 et 2018/19.

Ils sont maintenant à quatre matchs du record de Premier League pour des blanchets consécutifs, cinq du record pour le plus de victoires consécutives (ayant déjà entrepris le deuxième plus long parcours de cette saison), et une victoire contre West Ham loin de faire ce que United Les triples vainqueurs, les Invincibles d’Arsenal et la première équipe de Chelsea de Mourinho n’ont jamais réussi à battre toutes les équipes au moins une fois au cours d’une même saison.

C’est également la première fois qu’ils battent chacun des six meilleurs de la saison précédente au moins une fois dans la même campagne de championnat depuis 1995/96.

Conclusion: ils vont bien.

16) Mais rien ne décrit plus les progrès de Liverpool que leurs résultats ce mois-ci en particulier. C’est déjà le plus grand nombre de matchs qu’ils ont gagnés sous Klopp en janvier, et il leur reste trois matches à jouer.

Ces deux premiers hivers de mécontentement ont été les plus difficiles, avec 2016 avec trois victoires en neuf matchs – dont le seul était le 5-4 contre Norwich – ainsi que l’arrivée de Steven Caulker. 2017 a apporté une seule victoire en neuf matches: 1-0 lors d’une reprise de la FA Cup contre Plymouth.

Même la dernière campagne, la défaite contre City et le nul avec Leicester, aux côtés de la défaite en FA Cup, leur ont coûté. Klopp a beaucoup appris – et nous en a appris beaucoup plus – en quatre ans dans ce pays. Comment faire face à ce programme ridicule est sa leçon la plus attachante et la plus durable.

Matt Stead