16 Conclusions sur Mourinho, Pep et …

1) “Dans d’autres sports, quand vous faites ce que nous avons fait – basket-ball, tennis, golf – vous gagnez. C’est pourquoi le football est fascinant. C’est frustrant de perdre deux points de cette façon, mais le football est comme ça. C’est le seul sport que vous pouvez avoir 30 tirs contre les trois autres équipes et tirer, et même perdre. “

Pep Guardiola, s’exprimant en août, a au moins reconnu la possibilité d’une domination entraînant une défaite. Il semblait que l’histoire devait se répéter plus tôt dans la saison lorsque Manchester City a fait match nul 2-2 contre Tottenham après avoir obtenu l’équivalent d’un tir toutes les trois minutes et avoir concédé les deux seuls efforts ciblés auxquels ils ont dû faire face. Pourtant, ils ont réussi à élever la barre de l’incrédulité ici.

Les visiteurs ont eu 14 tirs avant que les hôtes n’en aient un. Mais alors que City se livrait à des préliminaires maladroits et maladroits, Tottenham est allé directement à la pénétration. Tout comme chaque couple, un seul côté sera presque satisfait de sa soirée.

2) Il convient de répéter à quel point leurs rencontres ont été ridicules cette saison. City a réussi 48 tirs – 15 cadrés – marquant deux buts. Tottenham a eu six tirs, avec la tentative spéculative de Harry Kane depuis la ligne médiane en août et l’effort apprivoisé de Heung-min Son à 2-0 ici les seuls qui n’ont pas battu Ederson.

Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas expliquer ce genre de disparité. Appelez-le chance, destin, gaspillage, une combinaison des trois, ou tout simplement Jose Mourinho s’appuyant habilement sur les fondations que Mauricio Pochettino a posées pour ce sh * thouse particulier il y a six mois.

3) Mourinho en avait besoin. Il ne faut pas sous-estimer à quel point une défaite aurait été préjudiciable à toute sa réputation. Le Portugais n’avait remporté aucun de ses huit derniers matches de Premier League contre les Big Six, notamment en perdant chacun de ses trois premiers à la tête de Tottenham. Et bien que le concept même des équipes des «Big Six» ait été brisé cette saison, il ajoute un élément entièrement différent à ces matchs.

Il ne faut pas non plus oublier à quel point la réputation de Mourinho était cruciale pour persuader Tottenham de détourner les cours de gestion de manière si soudaine et drastique. Mourinho était le vainqueur éprouvé que Pochettino n’était pas. Il est né pour ce genre de jeu, façonné par ces défis.

C’était donc une victoire nécessaire, une victoire qu’il peut enfin utiliser comme preuve du potentiel de son règne. C’était une performance loin d’être parfaite et reposait fortement sur la fortune et un adversaire débauché, mais un résultat qui indique plus que de vagues platitudes sur une histoire non pertinente de gagner des trophées et d’être un peu une bite.

4) Il semble également pour la première fois peut-être cette saison que Tottenham regarde avec optimisme plutôt que vers le bas avec appréhension. La quatrième place de Chelsea sur le peloton de chasse n’a jamais été aussi précaire que ce week-end.

Tottenham a raté suffisamment d’occasions pour combler cet écart. Une manche d’une victoire sur cinq avant dimanche avait gravement retardé tout optimisme précoce de Mourinho. Mais maintenant, les seuls clubs à avoir gagné plus de points en Premier League que Tottenham (23) depuis sa nomination sont Liverpool (39) et City eux-mêmes (26). Pour les seules équipes qui ont marqué plus de buts durant cette période, ajoutez Leicester; pour les seules parties qui ont concédé le moins, retirez les Renards de l’équation et remplacez-les par Sheffield United et Crystal Palace. Les choses cliquent lentement ensemble.

5) Pour Guardiola, cette lutte perpétuelle pour établir une sorte de cohérence se poursuit. La plus longue série de victoires de City cette saison de championnat reste trois matchs, ce qui réduit sa meilleure séquence invaincue à cinq matches. Deux pas en avant ont été suivis d’au moins quelques pas en arrière depuis même le mercato estival.

Pour aller plus loin, les matchs entre les Big Six établis apportent avec eux une pression inhérente et un projecteur brûlant. Chaque sélection est analysée, chaque changement tactique débattu, chaque substitution examinée. Et Guardiola a perdu autant de fois face à Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham en janvier de cette saison que lors des deux dernières campagnes combinées (3). Dans un tableau composé uniquement de résultats entre ces équipes et City, les champions en titre sont derrière United, au niveau des points avec Chelsea et un devant Arsenal. C’est presque embarrassant.

6) Pourtant, il est difficile de savoir ce qu’il doit changer. Guardiola ne peut pas contrôler le penalty d’Ilkay Gundogan – bien qu’il puisse laisser Ederson tenter le coup. Le manager ne devrait pas être tenu pour responsable si Sergio Aguero n’a pas réussi à marquer avec six tirs. Et le premier but de Tottenham était merveilleusement imparable, avec leur deuxième résultat d’une autre erreur défensive.

Mais c’est Guardiola, pas Nicolas Otamendi, qui persiste avec un milieu de terrain contenant Rodri et Gundogan quand cela ne fonctionne clairement pas, qui refuse de permettre à Riyad Mahrez et Bernardo Silva de partager le même terrain, et qui a remplacé son meilleur buteur par un arrière droit immédiatement après avoir concédé.

Comme le rappelle Thierry Henry de son passage à Barcelone: ​​«Il avait l’habitude de dire:« Mon travail est de vous amener au dernier tiers; votre travail est de le terminer. »» Mais il arrive un moment où le voyage doit être vérifié si la destination est toujours hors de portée. Pour la première fois sous le règne de Guardiola, City n’a pas réussi à marquer lors de matchs de Premier League successifs. Cela concerne à la fois le manager et les joueurs.

7) Tottenham, par exemple, mérite des éloges pour avoir bloqué huit des 18 tirs de City. Davinson Sanchez a déjoué Aguero deux fois en quelques secondes en première mi-temps, Toby Alderweireld a touché légèrement le tir argentin peu de temps après, avec Hugo Lloris réalisant un arrêt sensationnel, et même Eric Dier a réussi à entraver un tir de Bernardo dans son une dizaine de minutes comme substitut.

Mais six joueurs de City ayant des efforts bloqués posent la question de savoir s’ils prennent réellement les bonnes positions et choisissent les bons moments, ainsi que si cela est le résultat d’un coaching ou d’un individualisme. De toute façon, il ne reflète pas une attaque particulièrement cohésive.

8) Sterling était aussi coupable que quiconque, son seul coup de feu ayant été détourné par Alderweireld en première période. Il n’aurait sans doute même pas dû être sur le terrain à ce moment-là.

Le débat va faire rage, alimenté par VAR plutôt que par manque d’oxygène à la source, comme c’était le plan initial. Mais alors que Sterling n’avait peut-être pas l’intention de marcher sur la cheville d’Alli avec ses crampons, c’était indéniablement “un tacle ou un défi qui met en danger la sécurité d’un adversaire”, selon les règles de la FA sur ce qui constitue un carton rouge.

C’était un tacle honnête, un simple 50-50. Mais l’intention n’est pas pertinente. La punition d’un carton jaune ne semblait pas correspondre au crime d’un défi dangereux.

9) Beaucoup ont cité le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été licencié pour un plaquage similaire contre Max Meyer de Crystal Palace le mois dernier. L’arbitre Paul Tierney a initialement donné à l’attaquant une réservation pour le défi, mais il a été surclassé au rouge après un contrôle par VAR Craig Pawson.

C’était l’exemple spécifique utilisé dans le cadre de la nouvelle directive du mois dernier pour encourager les arbitres à consulter le moniteur de terrain pour les aider à prendre leurs décisions.

“Ce que les arbitres ont appris, c’était un rappel sur les zones où ils devraient utiliser un moniteur au bord du terrain, principalement pour les incidents de carton rouge”, a déclaré une source anonyme au Times. «Si un incident similaire à celui d’Aubameyang devait se produire cette semaine, l’arbitre devrait utiliser le moniteur de terrain pour aider à cette décision. Ce ne sera que lorsque le VAR recommandera de le mettre à niveau ou de le rétrograder, car il y a un élément de subjectivité et il serait préférable que l’arbitre ait le dernier mot dans un incident qui pourrait changer le match. »

Ce n’était pas différent. Le contrôle VAR a été suffisamment long pour suggérer un semblant de doute, alors pourquoi Mike Dean n’a-t-il pas été conseillé de l’examiner lui-même? Il aurait à peine prêté attention.

10) Son moment viendra plus tard, bien sûr. Une autre attaque de la ville entraînerait l’attribution tardive d’une pénalité pour la faute de Serge Aurier sur son homologue de Pro Evolution Soccer, Aguero.

Le moment où ce tacle a été fait était 35h57. Ce n’est qu’à 37:52 que Dean arrêta le jeu pour accorder le penalty, le ballon n’ayant pas été hors jeu entre-temps. Lloris a sauvé l’effort de Gundogan à 39:25 et est entré en collision avec Sterling dans les secondes qui ont suivi, VAR donnant un coup de pied de but à 40:25.

C’était une folie absolue. Si Tottenham avait marqué dans les deux minutes entre la faute d’Aurier et le penalty, le but aurait dû être refusé. Il en va de même pour un carton rouge pour avoir refusé une occasion de marquer. Pourtant, si City avait marqué, cela aurait résisté et la demande de pénalité aurait été ignorée. Les jeux peuvent et sont entièrement réécrits à la recherche d’une perfection inaccessible.

Lloris était également hors de sa ligne lorsque le coup de pied de Gundogan a été pris. Et si son affrontement ultérieur avec Sterling n’était pas une autre pénalité, c’était un plongeon et donc une deuxième réservation pour l’ailier de City; le ballon n’a pas dévié le cap, donc Lloris ne l’a clairement pas touché. Pourtant, un coup de pied de but a été donné à la perplexité totale de tout le monde.

tl; dr:

C’est ridicule.

– Football365 (@ F365) 2 février 2020

S’il n’est pas cassé, ne le réparez pas. C’est plus compliqué que jamais arbitrage.

11) La ville n’était pas découragée. Ils ont terminé la mi-temps dans l’ascendant, avec la faute d’Aguero à quelques mètres après le merveilleux travail de Mahrez et Sterling résumant leur moitié.

De Bruyne était un vrai problème. Il n’a pas créé une seule chance dans une première mi-temps au cours de laquelle il a eu du mal à s’imposer malgré City ayant la majorité de possession. Le Belge s’est trop appuyé sur ces croix fouettées de marque; ils ont joué entre les mains d’une défense haute, physique et bien organisée qui aurait été forée à s’y attendre.

Il y a eu une légère amélioration dans la seconde moitié, avec sa passe à Aguero créant une chance que Gundogan a réussi à partir, mais Japhet Tanganga et Steven Bergwijn n’ont pas particulièrement lutté pour le contenir. Et lorsque la contribution de De Bruyne est limitée, City lutte.

12) Le match de Premier League le plus mémorable et le plus durable de Mourinho a eu lieu à Anfield en avril 2014. Il comprenait son équipe de Chelsea capitalisant sur un corner hilarant pour lancer une contre-attaque et porter le score à 2-0 en deuxième période.

La livraison de Mahrez n’était pas tout à fait au même niveau que celle d’Iago Aspas il y a près de six ans, mais elle était certainement plus transformatrice en termes de jeu lui-même. Harry Winks a intercepté une balle basse qui était destinée au bord de la zone et il a éclaté en avant, s’approchant de la ligne médiane avant qu’Oleksandr Zinchenko ne croise pour vérifier sa course.

Ce fut une faute tactique évidente – et stupide -, un deuxième carton jaune et un mouvement de balancier en faveur de Tottenham. Ils ont ouvert le score trois minutes plus tard dans un coin de leur camp. Cela peut parfois se produire lorsque vous en conservez la possession.

13) Et c’est ce genre de moment dont Mourinho dépend dans ces jeux. Il prépare ses équipes à rompre au rythme et en groupes de deux ou trois, sinon il défend profondément et limite l’opposition aux tirs à longue portée ou aux passes à faible pourcentage. Il embrasse le genre de chaos qui peut voir son équipe sauver une pénalité, dégager un tir hors de la ligne, frapper sa propre barre transversale avec une tête défensive et demander à son gardien de faire un autre effort sur le poteau, tout en marquant deux buts sur trois tirs après une le carton rouge change tout.

Le match de Liverpool était exactement le même, c’est juste que la pièce a atterri sur les têtes plutôt que sur les queues cette fois. Il y a des questions légitimes à se demander pourquoi un double champion d’Europe juge nécessaire de faire de la fortune un aspect clé de ces jeux, mais ils peuvent être sauvés pour la prochaine fois que le pari ne sera pas payant.

1.1-1.8 contre une équipe historique de Liverpool – ils ont très bien concouru. 0.4-3.2 contre un côté de Man City plutôt bon mais pas génial a été battu. Ces chiffres sont également exactement ce que vous attendez du «test de la vue». Alors, comment l’ancien était-il une catastrophe mais aujourd’hui une masterclass?!

– Michael Cox (@Zonal_Marking) 2 février 2020

14) Ce but de Bergwijn, cependant, était sensationnel.

Le ballon flottant de Lucas Moura était certainement destiné à Son à l’extrême gauche. Sinon, c’était une passe merveilleuse et étrangement improvisée pour retrouver Bergwijn dans l’espace. Mais il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’ailier; il se baissa pour abattre le ballon, générant en quelque sorte des mesures égales de puissance et de précision avant que le ballon ne rebondisse et, en un instant, trouva le coin inférieur.

C’était un objectif tout à fait unique dans la conception et l’action, la conséquence glorieuse de deux joueurs prenant des décisions qui s’écartaient de la norme. Un autre joueur dans la position de Lucas aurait pu tirer, jouer à l’extérieur ou l’attacher au point de penalty. Quant à Bergwijn, c’était une brillance instinctive qui ne peut pas vraiment être entraînée.

15) Tottenham était soudainement dynamique. Et Mourinho mérite un immense crédit pour avoir surfé sur la vague au lieu de les y submerger. Il a effectué un double remplacement à la 70e minute, Bergwijn et Dele Alli laissant la place à Erik Lamela et Tanguy Ndombele. Combien de fois l’aurions-nous vu faire un changement défensif pour consolider une avance dans cette situation?

L’impact a été instantané. La détermination et la conduite de Ndombele ont créé une chance pour Son, qui ne semblait jamais manquer. Dites ce que vous voulez sur les méthodes de Mourinho pour établir une piste, mais vous ne pouvez pas douter de la façon dont il l’a bâtie.

16) Guardiola, par comparaison, a amené Joao Cancelo à Aguero, a retiré l’influent Mahrez et a donné à Bernardo six minutes pour faire la différence. Ce milieu de terrain de Rodri et Gundogan a été inexplicablement gardé intact alors qu’ils chassaient un déficit de deux buts.

Il sera intéressant de voir ce que le manager fera cet été. Il a probablement, malheureusement et injustement raison, que son mandat sera jugé un «échec» s’il ne gagne pas la Ligue des champions. Mais son insistance pour qu’il honore au moins un contrat qui court jusqu’à l’été 2021 semble moins réaliste à chaque revers.

Le plus long règne managérial de l’Espagnol a duré quatre ans à Barcelone, au terme desquels il s’est engagé dans un congé sabbatique de 12 mois «pour me ressourcer».

“La principale raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est parce que quatre ans, c’est de nombreuses années”, a-t-il dit, qualifiant son séjour au Barça d’une “éternité”. Il restera à City aussi longtemps en mai.

Pourtant, il ne peut sûrement pas partir à la fin de la saison, devenant ainsi l’entraîneur qui a couru de Jurgen Klopp. Réviser cette équipe de Liverpool est peut-être le plus grand défi auquel il ait jamais été confronté. At-il l’énergie?

Matt Stead