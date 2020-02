16 février 1980, Collovati marque son premier but bleu contre la Roumanie

Le 16 février 1980, Fulvio Collovati a marqué son premier but en équipe nationale. Lors d’un match amical contre la Roumanie à San Paolo, Collovati a sauté plus haut que quiconque et s’est dirigé dans un corner battu par Franco Causio, mettant le ballon derrière le gardien Iordache, au carrefour. C’était le réseau un à un. Le match s’est ensuite terminé par la victoire d’Azzurri de Bearzot 2-1 et le but décisif a été signé par Causio. Au total, Collovati – qui est devenu plus tard champion du monde en 1982 – a fait cinquante apparitions avec trois buts.