16 joueurs arrêtés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:
COURSES DU 22 / 2/2020
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 26 / 3/2020
CHATAIGNIER SALVATORE (LACCO AMENO 2013)
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 11 / 3/2020
BAGNANO ANTONIO (S.GIUSEPPE)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES
BUONFINO PIETRO PAOLO (PUTEOLANA 1909) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif déjà expulsé, il est retourné au TD, sans autorisation, emportant le ballon pour retarder la reprise du match.
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
VENTRE MARIANO (PLAN DE FOOTBALL 1977)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
BELSITO GAETANO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
SABATINO GENNARO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
NOTARO ELIO (S.GIUSEPPE)
D ANDREA VINCENZO (HERCULANÉ SPORTIF)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
SAGGESE FRANCESCO (S.GIUSEPPE)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
LOMBARDI SALVATORE (LACCO AMENO 2013)
MAZZELLA CLAUDIO (LACCO AMENO 2013)
PALOMBA GIANLUCA (LACCO AMENO 2013)
GIOVA SALVATORE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
SEQUINO BIAGIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CARANDENTE GENNARO (PUTEOLANA 1909)
IULIANO GAETANO (S.GIUSEPPE)
LIBRONE SILVIO (S.GIUSEPPE)
MASTELLONE GIANLUIGI (PROMOTION DE SANT AGNELLO)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
MAISTO VINCENZO (RIONE TERRA)
RUSSO CAMILLO (SANTA MARIA LA CARITA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
LETTRE DANIELE (PLAJANUM)
TORINELLI PIETRO (PLAJANUM)
CAPUTO MARCO (PUTEOLANA 1909)
LANUTO AGOSTINO GIULIO (RIONE TERRA)
COURSES DU 23/2/2020
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
DI RUOCCO ALESSANDRO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)
MONTUORI MARTINO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)
MAMMALELLA MICHELE (ÎLE PROCIDA)
SPADERA SALVATORE (QUARTOGRAD)