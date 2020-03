17️ 17 mars: le jour le plus important de l’année pour le football

Les voix qui décideront de l’avenir de la saison 2019/20 ainsi que de deux tournois en été se rencontreront aujourd’hui.

Le 12 mars, une communication a été publiée depuis Nyon, en Suisse, où l’UEFA est basée, invitant les décideurs européens du football à une vidéoconférence qui se tiendra aujourd’hui 17 mars pour évaluer la réaction du chaque pays et son tournoi respectif à la pandémie COVID-19, ainsi que de définir le déroulement des tournois nationaux, continentaux et Euro 2020.

L'UEFA annonce qu'elle aura une réunion mardi 17 mars avec les parties prenantes pour discuter de leur réponse à l'épidémie de #coronavirus.

Des décisions seront prises concernant toutes les compétitions européennes, y compris l'UCL et # Euro2020

Avec tant de choses sur la table, la réunion d’aujourd’hui est essentiellement le premier avis sur ce qui se passera dans les prochains mois sur les champs à travers le vieux continent.

Que pouvons-nous attendre?

L’inévitable, une invitation à une deuxième réunion où il sera consulté plus tard sur l’évolution de la situation par rapport au Coronavirus, qui conditionne à partir de là l’une des décisions suivantes.

Quatrième finale en #UCL et #UEL possible – Demi-finale sans retour directement devant la finale # UEFA #ChampionsLeague #EuropaLeague

L’intention de l’UEFA serait de se battre à tout prix pour préserver une finale de Ligue des Champions prévue le 30 mai, comme c’était le cas initialement. Bien qu’il s’agisse d’un scénario qui semble peu probable, l’instance dirigeante du football européen serait prête à se détendre dans le format de la Ligue des champions pour faciliter sa réception, même en montrant la possibilité d’un Final Four comme format.

L’avenir de la Ligue Europa dépendra dans une large mesure de ce qui sera décidé par rapport à l’UCL, puisque son calendrier marque généralement celui de l’UEL.

Dans le même temps, une décision sur les tournois locaux doit au moins commencer à être prise. Il est ambitieux de penser que lors de cette réunion, ils pourront se mettre d’accord sur une solution ultime au problème des 55 fédérations qui composent aujourd’hui l’UEFA, mais l’intention est précisément la suivante: donner une ligne, une ligne directrice à suivre, qui guide la façon dont chaque ligue doit être définie et coupe nationale au cas où l’action ne pourrait pas reprendre.

Comme en témoigne, la suspension du football, bien que ce soit une option, doit être considérée comme l’option la plus drastique, en raison de la façon dont plusieurs voix ont pris la décision d’annuler le reste de la campagne.

La clé du problème

Enfin, cette visioconférence aura le devoir de discuter du report de l’Euro 2020. Le déplacement de l’euro en date serait nécessaire pour permettre aux tournois locaux d’avoir suffisamment de dégagement pour achever leurs fonctions et aux joueurs de se reposer pour la campagne 2020/21. , dont le démarrage est prévu en août.

La FA italienne demandera à l'UEFA de reporter l'Euro 2020 mardi afin de terminer la saison de Serie A cet été

Sans la liberté des mois de juin et juillet, aucune solution n’impliquant de reprendre les réunions le plus tôt possible ou de réduire le nombre de matches à disputer – ouvrir une boîte de Pandore sur la façon dont les calendriers doivent être repensés – ne pourrait être viable.

C’est à l’UEFA …

Les Jeux Olympiques: l’angle mort de nombreux clubs

Selon The Independent, le Comité international olympique tiendra ses propres discussions plus tôt dans la journée pour discuter de sa propre réponse au coronavirus, ainsi que de l’avenir de rien de plus et rien de moins que les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Les pourparlers olympiques pour décider si Tokyo 2020 peut aller de l'avant dans la crise des coronavirus

Avec moins de cinq mois pour eux, les prévisions concernant COVID-19 ne donneraient pas de trêve pendant quelques semaines de plus, ce qui réduit considérablement la fenêtre d’opportunité pour pouvoir organiser avec succès tous les tests de qualification restants ainsi que pour finaliser les derniers détails avant la cérémonie d’ouverture.

C’est important pour le football par la Coupe du Monde U23, qui aurait en théorie plusieurs personnalités du football professionnel.

CBF négociera la libération de Neymar pour les Jeux Olympiques et le trio du Real Madrid

La décision de cette réunion concerne également les clubs, car ce sont leurs joueurs qui porteront les dossards des équipes participantes, créant par essence un problème de surréservation: si les tournois nationaux doivent suivre leur cours, le CIO devra accepter de faire Les règles des appels ou des clubs dispensent de leur meilleur Sub23 disponible.

Plus précisément, le Real Madrid prévoit de recevoir des communications de la Fédération brésilienne pour ses personnalités Vinicius Júnior, Rodygo et Militao, un exemple de l’érosion que pourraient avoir les clubs d’offrir le luxe de leurs footballeurs représentant les équipes nationales à Tokyo.

En tout cas, ce sera une journée d’importance transcendantale pour la saison. Il y aura deux réunions qui définiront les quatre prochains mois de football, le cas échéant.