17 février 2010, la Fiorentina est éliminée de la Ligue des champions par le Bayern: l’affaire Ovrebo éclate

Le 17 février 2010, la Fiorentina s’est inclinée 2-1 à Munich contre le Bayern. C’était le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions et le match est surtout connu pour l’erreur sensationnelle des arbitres à l’occasion du but décisif de Klose, dans un hors-jeu très clair. La Fiorentina di Prandelli avait préparé le jeu en détail et pendant la première mi-temps avait également réussi à devenir dangereux avec Natali (tête) mais avant l’intervalle les Allemands ont pris les devants avec Robben qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Kroldrup sur Ribéry. En seconde période, cependant, la Fiorentina a rapidement retrouvé le même niveau avec Kroldrup sur l’aide de Jovetic. Le match s’est poursuivi et les Toscans sont également restés en dix pour le rouge à Gobbi (au coude à Robben) jusqu’à ce qu’il atteigne le but de Klose dans un hors-jeu clair sur la touche d’Olic. Ovrebo, très contesté, a validé sur la suggestion du juge de ligne Nebben. La Viola avait la sensation distincte d’avoir été volée mais il y avait aussi la fierté de s’être levé et d’avoir mis les Allemands en grande difficulté.