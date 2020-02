17 footballeurs qui ont surpassé leurs pères footballeurs: Neymar, Hazard …

Lectures rapides

Lorsque Daniel Maldini a fait ses débuts à l’AC Milan, beaucoup d’entre nous se sont sentis vieux, mais ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit.

Beaucoup d’entre vous auront vu son père Paolo en action pour les Rossoneri, tandis que certains d’entre vous liront ceci qui se souviennent du père de Paolo, Cesare, soit en tant que manager de l’Italie, soit en tant que joueur à part entière. Lorsque vous regardez vers le nord et voyez un autre fils célèbre, Erling Braut Haaland, le déchirer en Allemagne, la sensation de se sentir ancien disparaît à peine.

Daniel aura brillamment réussi s’il est même en mesure d’approcher le niveau de son vieil homme, mais d’autres joueurs ont suivi leurs pères dans le jeu et les ont surpassés de manière significative.

Xabi Alonso

Periko Alonso était un joueur accompli et un membre de l’équipe de la Real Sociedad qui a remporté deux titres espagnols consécutifs au début des années 1980.

Ses deux fils ont également joué pour La Real avant de déménager en Angleterre, mais Xabi a fait beaucoup mieux que son frère Mikel.

Le milieu de terrain a dépassé son père en termes de sélections espagnoles (114 à 20), de trophées internationaux (trois à aucun) et, finalement, de titres nationaux (quatre à trois, bien que Periko gagne 3-1 si nous comptons uniquement la Liga).

Xabi Alonso nous a éblouis dans des clubs comme le Real Madrid, le Bayern München et Liverpool, et sera toujours connu comme un gentleman du football. Mais saviez-vous que son père, Periko Alonso, était / est un héros à la Real Sociedad? International espagnol, il a remporté la Liga avec La Real en 81 et 82 pic.twitter.com/cdHUNhLyzw

– Jonas Giæver (@CheGiaevara) 10 novembre 2018

Nigel de Jong

Il y a beaucoup de De Jong dans le football mondial, de la star de Barcelone Frenkie à l’international canadien Marcel, mais le vétéran de la Coupe du monde Nigel a été le plus reconnaissable pendant longtemps.

Le Néerlandais n’était pas le premier de sa famille à jouer professionnellement, car le père Jerry a joué trois fois pour les Pays-Bas au cours d’une carrière qui a connu des périodes au PSV et à Caen.

Nigel pourrait cependant surpasser cela en jouant 81 fois pour les Oranje, y compris lors d’une finale de Coupe du monde. Il est toujours aussi fort, jouant actuellement pour son sixième club différent depuis qu’il a quitté Manchester City en 2012.

Giovani Dos Santos

L’un des trois frères Dos Santos dans le football, Gio a accompli plus dans le jeu que ses frères et sœurs Eder et Jonathan.

Il a également surpassé le père Zizinho, qui avait une carrière décente dans le club, mais n’a jamais remporté de casquette internationale pour son Brésil natal.

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière en Europe, l’international mexicain de 100 sélections s’est installé au Club America dans son pays natal en 2019.

Diego Forlan

L’un des joueurs les plus accomplis de l’Uruguay, Forlan est le fils d’un autre footballeur international, Pablo.

Forlan senior était un défenseur, pas un attaquant, mais il s’est avéré pour son pays aux Coupes du monde de 1966 et 1974 et était sur le banc pour une rencontre de phase de groupes avec les champions d’Angleterre à Wembley.

Diego a également regardé de côté contre l’Angleterre, dans son cas en 2014, et a terminé sa carrière avec 112 sélections internationales contre les 17 de son père.

danger édénique

Thierry Hazard n’a peut-être pas eu une carrière illustre dans le football, mais il a laissé un grand héritage.

Le milieu de terrain défensif a joué pour La Louvière et Tubize dans sa Belgique natale dans les années 90 mais n’a pas laissé une empreinte énorme… à moins que vous n’incluiez les trois fils nés au cours de sa carrière de joueur et celui qui est arrivé peu de temps après.

Eden et Thorgan Hazard sont tous deux des internationaux internationaux de Belgique, l’ancien avec le Real Madrid au niveau du club, tandis que Kylian et Ethan ont également suivi le chemin emprunté à la fois par Thierry et par leur mère Carine, qui était attaquante à l’époque où elle jouait.

Oliver Kahn

Oliver Kahn a accompli beaucoup de choses en tant que joueur, remportant la Ligue des champions avec le Bayern Munich et atteignant une finale de Coupe du monde avec l’Allemagne.

Son père Rolf n’a pas joué pour son pays au-delà du niveau des jeunes, bien qu’il ait marqué plus de buts professionnels que son fils – probablement parce qu’Oliver était un gardien de but.

Tous deux ont commencé leur carrière à Karlsruhe, tandis que le frère d’Oliver, Axel, est également passé par l’académie du club.

En ce jour de 2001, le Bayern Munich a battu Valence aux tirs au but et a remporté la Ligue des champions! 🏆

Oliver Kahn, vainqueur du titre, 🤩pic.twitter.com / TDLR5odFOc

– Objectif (@goal) 23 mai 2019

Miroslav Klose

Klose fait partie d’un couple sur cette liste avec différentes allégeances internationales à son père, étant né en Pologne mais représentant l’Allemagne.

Josef Klose, le père de Miroslav, a joué en Pologne et en France, déménageant à Auxerre lorsque Klose junior était bébé.

Avec plus de 100 sélections en Allemagne et 71 buts, Miroslav peut probablement être satisfait de ses choix de carrière.

Niko Kranjcar

Non seulement Niko Kranjcar était un meilleur footballeur que son père Zlatko, mais il a joué certains de ses meilleurs matchs avec son vieil homme.

Zlatko était un attaquant accompli au niveau des clubs, mais n’a pas obtenu de reconnaissance internationale.

Cependant, quand il a pris en charge l’équipe nationale de Croatie, cela a coïncidé avec Niko montrant la forme de milieu de terrain qui lui a valu un déménagement à Portsmouth et éventuellement six saisons ininterrompues en Premier League avec eux et les Spurs.

Kranjcar senior a poursuivi sa carrière de manager depuis qu’il a quitté son poste national en 2006, après avoir dirigé plusieurs équipes de club ainsi que l’équipe nationale du Monténégro.

Frank Lampard

Vous vous souvenez quand Lampard arrivait à West Ham, et nous l’appelions tous «Frank Lampard Junior» pour ne pas le confondre avec son père plus célèbre?

Eh bien, cela a vite changé, le milieu de terrain dépassant rapidement les deux sélections anglaises de son père et devenant l’un des joueurs anglais les plus célèbres de sa génération.

Au moins, Frank Senior a joué plus de fois pour West Ham.

Jari Litmanen

Le père de Jari Litmanen, Olavi, a joué pour le club qui allait devenir le FC Lahti, et Jari lui-même y a joué au début et à la fin de sa carrière. C’est là que s’arrêtent les similitudes.

Alors que Olavi a passé toute sa carrière dans un seul club, la carrière de Jari a englobé neuf clubs dans six pays différents.

Il comprenait également un titre de Ligue des champions avec l’Ajax, quelque chose que son père n’a jamais réussi à gagner, et plus de 100 sélections finlandaises.

Henrikh Mkhitaryan

Joueur extrêmement décoré en Arménie et au-delà, ayant joué en Premier League pour Man Utd et Arsenal, Henrikh Mkhitaryan n’est pas le premier de son nom à connaître une carrière réussie.

Son père Hamlet était un pionnier, comme l’un des premiers Arméniens à jouer dans une ligue d’Europe occidentale, mais a été contraint à la retraite par une tumeur au cerveau et est décédé à l’âge de 33 ans.

“C’était mon rêve de continuer son travail et d’être également footballeur”, a déclaré Henrikh, désormais capitaine de l’équipe nationale arménienne.

Le nouvel homme de Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, s’inspire toujours de son défunt père. 🙌 pic.twitter.com/4xtNyPrtyW

– Football B / R (@brfootball) 27 juillet 2016

Neymar

L’attaquant du Paris Saint-Germain porte toujours «Neymar Jr» au dos de sa chemise, en reconnaissance de la carrière professionnelle de son père.

Neymar Sr a passé sa carrière au Brésil, principalement en bas de la pyramide, mais est devenu l’agent de son fils après s’être retiré du jeu.

À ce titre, le père du PSG a joué un rôle important dans son transfert du record du monde de Barcelone en 2017.

Christian Pulisic

Non seulement le père de Pulisic était un joueur dans sa jeunesse, mais il a passé beaucoup de temps dans le système d’entraînement aux États-Unis.

Mark Pulisic était un joueur de football en salle, marquant d’innombrables buts pour Harrisburg Heat après avoir commencé sa carrière là-bas avant l’avènement de la MLS, et a depuis entraîné dans des collèges et des clubs professionnels aux États-Unis et en Europe.

Christian, le dernier talent à émerger de la famille de la côte est, a joué au Borussia Dortmund pendant que son père faisait partie du personnel avant de devenir l’Américain le plus cher de tous les temps lorsqu’il a déménagé à Chelsea.

David Trezeguet

Autre exemple pour deux pays, David Trezeguet a fini par choisir la France après être né dans le pays alors que son père Jorge jouait pour Rouen.

Jorge était un défenseur qui a passé la majeure partie de sa carrière dans son Argentine natale, où David a grandi et où il est revenu en 2012 pour jouer pour River Plate.

Le temps de l’attaquant en Europe l’a vu marquer plus de 100 buts pour la Juventus et remporter deux trophées majeurs pour la France, marquant le vainqueur de la finale de l’Euro 2000.

LIRE: Le parcours de David Trezeguet d’un étranger négligé au héros de la Juventus

Juan Sebastian Veron

«Seba», qui a eu du mal à Manchester United et à Chelsea mais a prospéré presque partout ailleurs, était le fils de son compatriote international argentin Juan Ramon Veron.

Juan Ramon a passé la majeure partie de sa carrière à Estudiantes, où Juan Sebastian a connu quatre séjours distincts au cours de sa carrière de joueur – tous sauf un après avoir prospéré pour Parme et la Lazio en Italie.

Les deux hommes sont toujours impliqués dans le club de La Plata, Juan Sebastian prenant la présidence après avoir raccroché les bottes.

Christian Vieri

Si vous vous demandez comment un footballeur italien de superstar avait un amour pour le cricket, cela a beaucoup à voir avec la carrière de son père.

Roberto Vieri a commencé sa carrière en Italie, mais a ensuite rejoint le club de Sydney Marconi Stallions, où Christian et son frère Max ont grandi en jouant avec une batte et une balle.

C’est un bon travail que les deux ont finalement choisi le football – cela aurait été un gaspillage si le football avait perdu un buteur aussi prolifique que l’ancien joueur de l’Inter et de la Lazio.

Funfact de la Juventus.

Ce jour-là en 1969, Roberto Vieri a fait ses débuts pour la Juventus. Il a joué en 29 matchs et marqué 4 buts pour la Juve lors de la saison 1969/70. Et oui, il est le père de Christian & Max 😄 pic.twitter.com/Hgq6LxbH5O

– Juve1897 🏳️🏴 (@ Juve1897no) 2 septembre 2018

Paulo Wanchope

Wanchope reste l’un des footballeurs costaricains les plus reconnaissables de sa génération, mais il n’était même pas le premier Wanchope à jouer pour le pays d’Amérique centrale.

Le père de Paulo, Vicente, a joué 15 fois au niveau international, marquant trois buts, et a joué professionnellement pour Herediano bien avant que son fils ne passe par là.

Paulo lui-même, quant à lui, a marqué 45 buts internationaux et a obtenu plus de 100 dans une carrière de club accompli, avant de finalement gérer son pays.

