19 joueurs sortis. Stangato Vrenna

Le juge des sports avv. Emilio Battaglia, assisté de Stefania Ginesio et du représentant A.I.A Carlo Moretti, a pris les décisions suivantes:

SOCIETE ‘

Amende de 5 000,00 €: à la Soc CREMONESE pour avoir fait défiler à ses supporters, pendant la course, des choeurs insultants de matrice territoriale envers les supporters adverses.

Amende de 4 000,00 €: à Soc PESCARA pour avoir fait supporter par des supporters, pendant la compétition, des pétards dans l’aire de jeu; pénalité réduite conformément à l’art. 29, paragraphe 1 lett. b) CGS, pour que la Société opère effectivement avec les forces de l’ordre à des fins préventives et de surveillance.

Avertissement avec avertissement: à la Société JUVE STABIA pour avoir, en référence aux dispositions du Règlement Général relatives aux compétitions officielles de Ligue B, remis le palmarès en retard à l’heure prévue.

JOUEURS

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS JOURS DE MATCH RÉELS

DI GENNARO Matteo (Livourne): être, dans la 47e de la seconde mi-temps, est entré en contact avec un footballeur de l’équipe adverse en s’enveloppant le cou avec ses mains.

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella): être, dans la 47e de la seconde mi-temps, est entré en contact avec un joueur de l’équipe adverse en s’enveloppant le cou avec ses mains.

DISQUALIFICATION POUR DEUX JOURS RÉELS DE CONCURRENCE ET DE RECONNAISSANCE AVEC CONFIANCE

FALASCO Nicola (Perugia): pour comportement incorrect envers un adversaire (quatrième pénalité); d’avoir une expression insultante à la fin de la partie.

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE D’APPEL D’OFFRES ET D’AMENDES RÉELLE DE 3 000,00 €

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): double avertissement pour comportement incorrect envers un adversaire; avoir, à la 13e de la seconde mi-temps, au moment de l’arrêté d’expulsion, adopté une attitude irrespectueuse tant envers l’arbitre qu’envers un assistant.

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): pour s’être rendu responsable d’une faute grave.

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani): double avertissement pour comportement incorrect envers un adversaire.

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella): double avertissement pour comportement incorrect envers un adversaire et pour comportement non réglementaire sur le terrain.

SIEGA Nicholas (Pise): double avertissement pour comportement incorrect envers un adversaire.

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE D’APPEL D’OFFRES ET D’AMENDES RÉELLE DE 1 500,00 €

FIORDILINO Antonioluca (Venise): pour avoir simulé avoir été soumis à une faute dans la surface de réparation de l’adversaire; déjà prévenu (dixième pénalité).

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

BOBEN Matija (Livorno): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

BUSELLATO Massimiliano (Pescara): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

CANOTTO Luigi (Juve Stabia): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

CIANO Camillo (Frosinone): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

DIONYSIS Federico (Frosinone): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

GERBO Alberto (Ascoli): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

LUCI Andrea (Livorno): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

MARRAS Manuel (Livourne): pour comportement non réglementaire sur le terrain; déjà prévenu (cinquième pénalité).

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

POUR LES RÉCLAMATIONS CONTRE LES OFFICIELS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (QUATRIÈME SANCTION)

BANDINELLI Filippo (Empoli)

POUR UN COMPORTEMENT INCORRECTE CONTRE UN INTERVENANT

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (NEUVIÈME SANCTION)

BENEDETTI Amedeo (Citadelle)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (QUATRIÈME SANCTION)

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani)

LEGITIMATE Matteo (Cosenza)

BRUN Luca (Crotone)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

POUR LES COMPORTEMENTS NON RÉGLEMENTAIRES SUR LE TERRAIN

ADMONITION AVEC AVIS ET AMENDES DE 1 500,00 € (QUATRIÈME SANCTION)

MAI Christian (Bénévent): pour avoir simulé avoir subi une faute dans la surface de réparation de l’adversaire (quatrième pénalité).

ENTRAÎNEURS

ADMONITIONS ADMONITION AVEC AVIS (QUATRIÈME SANCTION)

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella)

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ AU SEIN DU F.I.G.C. POUR COUVRIR LES BUREAUX FÉDÉRAUX ET REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ DANS LA ZONE FÉDÉRALE AU 31 MARS 2020 ET UNE AMENDE DE 20 000,00 €

VRENNA Raffaele (Crotone): avoir, à la fin du match, dans les vestiaires, attaqué verbalement le deuxième entraîneur de l’équipe adverse Roberto Occhiuzzi, qui avait l’intention de discuter avec le président de Crotone, l’apostrophier avec des épithètes sérieusement offensantes et recherchant un contact physique qui ne s’est pas produit grâce à l’intervention de certains agents de sécurité et gestionnaires de Crotone. Avoir, par la suite, pendant qu’Occhiuzzi se préparait et quittait les vestiaires, essayant de clarifier avec le président de Crotone ce qui s’était passé précédemment, lança vers M. Occhiuzzi lui-même, une bouteille en plastique vide qui le frappa au visage, mettant en place un conduite sérieusement violente.

EXPULSÉ

DISQUALIFICATION POUR DEUX JOURS RÉELS D’APPEL D’OFFRES ET D’AMENDES DE 3 000,00 €

LUPO Fabio (Venise): avoir, au 6e de la seconde mi-temps, se levant du banc supplémentaire, a crié des expressions insultantes à l’arbitre réitérant cette attitude lors de l’arrêté d’expulsion. e)

MÉDECINS

EXPULSÉ

DISQUALIFICATION POUR DEUX JOURS RÉELS D’APPEL D’OFFRES ET D’AMENDES DE 2 000,00 €

BONOFIGLIO Ippolito (Cosenza): avoir, à la fin du match, dans le tunnel qui mène aux vestiaires, avec une attitude intimidante, a crié des expressions insultantes à l’arbitre.

OPÉRATEURS DE SANTÉ

EXPULSÉ

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

SCAPPINI Gianni (Livourne): avoir, à la 46e de la deuxième mi-temps, adopté une attitude provocante envers le banc de l’équipe adverse; infraction détectée par un assistant.