1er tour entre DeLa et les mutins, en attendant ils font discuter les mots sur Maradona

NAPLES. Bouillon chaud hier soir pour le Naples par Gattuso, les Azzurri en fait, même si avec beaucoup d’efforts ils ont pu accéder à Demi-finales de la Coupe d’Italie battre la mesure Lazio par Inzaghi. À la fin du match, un optimisme modéré dans les rangs napolitains, également parce que dans la ligue, la situation reste compliquée et qu’au prochain tour, Cristiano Ronaldo et Sarri arrivent au San Paolo.

ARBITRE INCERTAIN, PREMIER TOUR

En attendant, outre le marché, la question des amendes que le président De Laurentiis a décidé d’imposer aux mutins à l’occasion de la retraite post-Salzbourg de novembre gardera la banque dans la maison bleue. Beaucoup aidés par Raiola, a souligné La Gazzetta dello Sport, mais en général la question influence et pas peu sur le moment déjà peu idyllique de Naples. Par conséquent, je des commissions d’arbitrage, qui détermineront ensuite si les allégations du club sont fondées et si les sanctions sont appropriées. L’arbitre nommé par Napoli, l’avocat du travail Bruno Piacci, n’a pas été considéré comme super partes par les avocats de six joueurs bleus, qui ont nommé différents arbitres et demandé la récusation de Piacci lui-même.

De Laurentiis

DEMAIN LA DÉCISION, D’ABORD …

Donc ce matin au premier tour à la cour de Naples, la récusation de Piacci est le premier nœud à dénouer, les 25 précédents en sauce bleue ne pendent pas en faveur de l’arbitre choisi par les bleus, mais le club continue de soutenir fortement sa position et considère que Piacci est apte à exécuter la tâche sans aucun traitement partiel. Une guerre de position, demain est attendue la réponse du Tribunal qui conditionnera sans aucun doute la mise en place des collèges. Les sentences arbitrales devraient également être définies en mars, sans oublier le procès civil que le Patron bleu voudrait porter pour les dommages à l’image subis à l’occasion de la mutinerie.

SSC Napoli, Maradona

… DES MOTS QUI FONT LA DISCUSSION

En attendant, dans un moment résolument délicat du projet bleu, les mots prononcés par Président Aurelio De Laurentiis au printemps dernier aux microphones RedBull. Parmi les nombreux sujets traités, il y a le rôle des Diego Maradona et l’influence des succès argentins sur le travail de Naples au cours de ces années.

“Nous parlons d’une ville merveilleuse, unique au monde, mais il y a un problème sportif lié au fait que dans le passé, rien d’important n’a jamais été gagné, sauf lorsque Maradona était là.” Avoir clairement le meilleur de l’histoire au cours des années suivantes a créé certaines attentes, c’est comme lorsque vous êtes avec la plus belle femme du monde et que vous les divorce de vous. Comment pouvez-vous trouver quelque chose de mieux à l’avenir? Pourtant, ces dernières années, d’importants joueurs du monde entier sont passés par Naples, des gens comme Lavezzi, Cavani, Higuain et d’autres tout aussi forts sont toujours dans l’équipe, je pense à des gars comme Insigne et Mertens “.