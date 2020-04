2 août, date limite pour conclure la série A

La Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé ce jeudi dans un communiqué que le président, Gabriele Gravina, a décidé de le 2 août, date limite pour clore la saison 2019-2020 de Serie A, Il était prévu pour le 30 juin.

23/04/2020 à 20:37

CEST

EFE

“La volonté du président Gravina est d’adopter dans les prochaines heures, selon toutes les composantes fédérales, une mesure pour reporter au 2 août la date limite de clôture de la saison sportive 2019-2020 “, est lu dans la note FIGC.

“Cette mesure sera prise conformément aux recommandations reçues par la FIFA et l’UEFA.et en attente de négociations entre les ligues et la Soccer Association sur la définition de la prolongation des contrats qui expirent le 30 juin “ajoute-t-il.

La série A est suspendue depuis le 9 mars en raison de l’urgence du coronavirus, avec Juventus Turin qui a mené la table avec un point d’avance sur la Lazio, deuxième.

“Le monde du football travaille sans relâche de manière responsable pour trouver des solutions spécifique à la crise générée par COVID-19, y compris celles nécessaires et indispensables pour défendre les compétitions 2020-2021 “, a déclaré Gravina.

“Aussi à cause de cela, le monde du football mérite le respect, au lieu d’être utilisé pour créer une controverse sans raison “, a-t-il conclu.