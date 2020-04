2 avril 1995, David Beckham fait ses débuts en Premier League

Le 2 avril 1995, David Beckham a fait ses débuts en Premier League pour Manchester United lors du match à Old Trafford contre Leeds (0-0). C’était la saison où Manchester affrontait Blackburn pour le titre. Et finalement, ce sont les Rovers qui l’ont emporté. Mais cette saison restera gravée dans la tête pour les débuts d’un footballeur qui aurait marqué l’histoire, à la fois pour ses compétences techniques (et pour son cross plein d’effet) et pour sa capacité à devenir un entrepreneur de lui-même au fil du temps. Depuis le jour où Ferguson a fait ses débuts, Beckham a récolté des titres sur des titres comprenant une Ligue des Champions et une Coupe Intercontinentale (tous deux avec United). Sa carrière fantastique l’a ensuite amené à jouer également au Real Madrid des Galacticos, dans le Los Angeles Galaxy, en Italie à Milan et en France au Paris Saint-Germain.