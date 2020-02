Si vous avez quelque chose à ajouter, vous savez quoi faire – envoyez un mail à theeditor@football365.com

2010/11 Man Utd essuyer le sol avec ce Liverpool

Il est sûr de dire que Liverpool gagnera la ligue cette saison et ils seront dignes de gagner. Cependant, je ne comprends pas la nécessité de dénigrer ou de gonfler cette réussite en prétendant que la ligue était plus difficile ou plus facile à gagner dans le passé. JohnnyWicky affirme que “la première ligue est actuellement en ce moment probablement la plus forte de la dernière décennie”. Fait intéressant, il appelle cela un fait (qu’en est-il de certains des contingents et des faits de Liverpool, ils ne peuvent tout simplement pas en avoir assez) avant de décrire un argument subjectif basé sur la performance en Europe, la puissance des «plus petites» équipes et la conviction que le jeu est plus difficile maintenant qu’il ne l’a jamais été. Comment la performance des équipes anglaises en Europe prouve-t-elle que la ligue nationale est la plus forte qu’elle ait été en une décennie? Cela montre simplement la force d’une poignée de meilleures équipes anglaises par rapport à leurs adversaires européens, dont beaucoup peuvent être plus faibles en ce moment que par le passé. Et tout simplement parce que les petites équipes ont plus d’argent maintenant ne compte pas beaucoup lorsque les plus grandes équipes en ont encore plus, c’est-à-dire que tout est relatif.

Donc, dans l’intérêt de probablement personne, comment définit-on la force d’une ligue quand on accepte que les faits de JohnnyWicky soient de la fiction? Eh bien, je dirais qu’une meilleure mesure est de savoir comment elle est compétitive; après tout, une chaîne n’est aussi forte que son maillon le plus faible. Dans cet esprit, et sans entreprendre une analyse statistique complète (car c’est une perte de mon temps et du vôtre), j’ai simplement pris la moyenne des points du top 4 après le même nombre de matchs joués cette saison (25) pour chacune des dix dernières saisons et a soustrait la moyenne des points des 4 dernières équipes – plus le score est bas plus compétitif la saison, car les équipes «plus petites» auraient récolté plus de points par rapport aux équipes «plus grandes». Les résultats hautement scientifiques montrent que cette saison a été la quatrième (avec 2012/13), la différence de moyennes étant de 31. De loin, la saison 2010/11 a été la plus compétitive (une différence de 26).

Maintenant, qu’est-ce que cela nous dit? Cela confirme essentiellement ce que la plupart d’entre nous savaient déjà – le Homme Utd équipe de 2010/11 était génial, battant un trio extrêmement fort (Chelsea, City et Arsenal) au titre national, en terminant deuxième de la CL pour sans doute la meilleure équipe du club (Pep’s Barca) et essuyer le sol avec cette côté actuel de Liverpool, qui a l’avantage du VAR, de la transparence, de la science du sport, des régimes alimentaires améliorés et du conditionnement et n’a pas à se rendre à Elland Road pour jouer un rival qui vous déteste vraiment, avec leur plus grande crainte étant apparemment un voyage vers le -Monineux bruyant mais nullement intimidant.

Ah le bon vieux temps, quand Dimiflop Berbaflop a ri face à un fan de Liverpool égaré en marquant un coup du chapeau contre eux et en réclamant la botte d’or. Je suppose que la nostalgie romantique d’un homme est le biais de récence d’un autre homme.

Garey (langue fermement dans les joues, mais toujours un «fait») Vance, MUFC

Liverpool est très bon mais tout le monde est sacrément mauvais

Juste un petit point sur Liverpool et cette Premier League; l’argument selon lequel c’est «probablement le plus fort qu’il ait été au cours de la dernière décennie» est, à mon avis, radicalement large. Vous pourriez peut-être faire valoir que la Premier League est plus forte que les autres ligues européennes en ce moment, mais en termes de compétition contre elle-même? Pas de loin. Liverpool est en effet dominant mais pour mesurer la force de la ligue, vous devez regarder en dessous d’eux, pas sur eux. Les pertes les plus faibles après celui de Liverpool sont de 6. Ce que cela démontre, c’est que, même si personne (sauf United) ne semble en mesure de prendre des points sur Liverpool, tout le monde prend régulièrement des points les uns sur les autres. Liverpool est manifestement en avance, mais tous ceux qui se trouvent derrière eux montrent un manque de cohérence stupéfiant; vous ne pouvez battre que ce qui est mis devant vous, ce que fait Liverpool, mais personne d’autre ne l’est, avec une certaine cohérence. L’enfer, même l’année dernière était une ligue plus forte que celle-ci, où les deux premiers étaient séparés par un seul point. En réalité, c’est l’une des ligues les plus pauvres du monde depuis celle où Leicester a remporté le titre, ce qui est la principale raison pour laquelle il y a un si grand écart entre Liverpool et les autres; non seulement parce que Liverpool est très bon, mais parce que tout le monde est sacrément mauvais.

Passons aux questions unies. Cette performance contre les loups était un triomphe absolu. Peu importe combien l’autre équipe veut défendre si vous avez un plan de match solide et des joueurs qui peuvent les exceuter – les managers sont payés très gros pour trouver des moyens de briser toutes sortes de défenses, pas seulement celles qui Rendez-le facile pour vous. Les loups pourraient être organisés et disciplinés, mais regardez les autres équipes qui ont marqué contre eux cette saison et vous verrez qu’ils sont vulnérables (je ne vais pas tous les énumérer mais ce n’est pas exactement un who’s who de noms stellaires) . United a fait son truc habituel de courir jusqu’au dernier tiers très rapidement, puis il a soudainement oublié ce pour quoi il était venu.

Cela n’aide pas que United n’ait pas de point focal de l’attaque. Martial semble faire de son mieux pour jouer constamment dans toute autre position que celle à laquelle il a été chargé. Je l’ai déjà dit et je ne cesserai de le dire: il n’est pas, ni ne sera jamais, un attaquant de Premier League. Je ne comprendrai jamais non plus comment Mason Greenwood (lui de seulement 933 minutes mais ayant apparemment besoin de repos, selon Ole) ne démarre pas comme notre avant-centre devant Martial. James essaie de son mieux, mais dans aucun monde, il n’aurait dû avoir besoin de commencer autant de matchs que lui. Il aurait dû être couché lentement, mais le manque d’équilibre et de profondeur dans l’équipe signifie qu’il a été coincé au fond avec des bottes en béton.

Fernandes a connu des débuts assez décents, semblant animés et s’impliquant partout dans le milieu de terrain; l’aspect le plus positif de son implication était qu’il cherchait constamment à faire avancer ou passer le ballon, ce qui est un changement rafraîchissant par rapport aux styles comiques de Lingard et Pereira. Je n’étais pas un fan de lui qui a chuté plus profondément dans la seconde moitié, ainsi qu’il a peut-être joué; Je veux le voir plus près du front, où il peut réellement affecter le jeu offensif. Jusqu’à ce que nous soyons dans une position où Lingard, Pereira et Mata ne peuvent pas obtenir de jeu, cela ne devrait cependant pas changer.

Et à ceux qui déplorent la signature d’Ighalo, affirmant que cette signature montre jusqu’où nous sommes tombés, bla bla bla – avez-vous réellement regardé? Tout d’abord, ce n’est pas du tout une mauvaise affaire – c’est essentiellement sans risque. Nous le payons moins que Jesse Lingard ne gagne, pendant une demi-saison, sans obligation d’achat, et comme couverture pour notre seul attaquant régulier et maintenant blessé. Sérieusement, où est l’inconvénient ici? Au pire, il joue et joue mal, ce qui n’est pas pire que Martial a fait toute la saison, ou ne joue pas du tout. Au mieux, il joue bien et marque / crée quelques buts et mène effectivement notre ligne efficacement. Bien sûr, ce n’est pas le joueur idéal que nous aurions signé dans un monde parfait, mais, compte tenu du fait qu’il leur a fallu plus de quatre semaines pour signer Fernandes, le fait que nous ayons réussi à passer le cap en 48 heures est incroyable. Cela ne cache toujours pas le fait que le recrutement de United est ridicule, mais au moins nous avons finalement signé un peu de couverture pour un domaine dans lequel nous avons généralement lutté toute la saison. Et sérieusement, la barre pour Ighalo est si basse qu’il devra être absolument terrible pour ressembler à quelque chose d’aussi mauvais que Lingard, Pereira et Martial l’ont fait récemment.

Ted, Manchester

En réponse à mail de johnnyWickey.

Nous devons cesser d’utiliser l’argument européen. Tout ce qu’il fait est de souligner que la Premier League est actuellement la plus forte et que les équipes / équipes sont mieux adaptées aux compétitions de coupe.

Liverpool est actuellement la meilleure équipe avec le meilleur manager. Ils marchent dans la ligue. Acceptez-le et arrêtez d’essayer de le transformer en quelque chose de plus grandiose que cela. Admirez votre premier championnat depuis des années et la qualité, l’envie et la forme physique de l’équipe.

Mais la performance et les résultats de l’équipe sont aidés par le déclin des autres équipes de la ligue qui ont défié dans le passé… Chelsea, Leicster, Spurs, Man City et Man United (lol). Et le fait que ce déclin se produit pour toutes les équipes en même temps. Ne lisez pas cela comme disant que Liverpool ne le mérite pas. Ils font. Et gagnerait toujours la ligue car cette équipe est si bonne mais leur opposition est pauvre. La ligue a peut-être plus d’argent mais la qualité du joueur n’est pas là.

Ce n’est pas le plus fort qu’il ait jamais été. Mais il y a un fait et c’est que Liverpool est la meilleure équipe et restera comme l’une des meilleures équipes de tous les temps. Soyez simplement heureux avec ça.

À votre santé,

Cormac, Galway

Un message à JohnnyWicky, c’est une règle bien connue que vous ne pouvez comparer deux variables à une constante que si cette référence est, eh bien, constante. Utiliser les finales des compétitions européennes pour évaluer la qualité de la Premier League est un non-sens, car la qualité des équipes européennes dans les compétitions auxquelles vous faites référence sera différente de celle de l’année dernière et certainement de la dernière décennie.

Deux points, si vous le permettez. Vous avez peut-être raison en ce qui concerne la qualité de l’opposition en Premier League cette année, mais les statistiques suggèrent différemment. L’année dernière, City a remporté la ligue avec un seul point de Liverpool, mais la troisième équipe, Chelsea, était à 17 points de Liverpool. Ignorant le fait que trois équipes de la ligue ont changé et le nombre presque infini d’autres variables (notamment VAR), Liverpool compte actuellement 22 points d’avance sur le deuxième. City a notamment régressé cette année mais toutes les équipes sont plus loin derrière les leaders qu’elles ne l’étaient l’an dernier. Vous pouvez affirmer que le Liverpool est tout simplement plus fort, mais en regardant le tableau de l’année dernière après 26 matchs, les six premiers points sont passés de 65, 65, 60, 51, 50, 50. Cette année, il indique 73, 51, 49, 41, 37 , 36. La plupart de ces équipes ont également perdu contre Liverpool l’année dernière, mais il y a une énorme différence. On peut dire que le bas du tableau est plus fort, car Norwich, sur 18, a déjà dépassé le total de 16 de Huddersfield par rapport à l’année dernière, mais cela peut également s’expliquer par le fait que davantage d’équipes soi-disant plus fortes perdent plus de points contre une opposition plus faible. Vous pouvez argumenter dans les deux sens, soit tout le monde est meilleur et se repousse les points plus régulièrement, soit tout le monde est pire et perd plus de points les uns aux autres. Je préfère regarder la qualité du football affiché, ce qui a été parfois horrible par rapport à la plupart des six premiers traditionnels. Il n’y aura pas deux finales européennes anglaises cette année, j’en suis sûr.

Ce n’est pas aussi noir et blanc que Pires le suggère, mais affirmer que la Premier League actuelle est la plus forte en une décennie est…. bien …. taureau****.

Point 2 – Liverpool n’est pas encore invaincu.

À votre santé,

Paul, Man Utd

Pour entrer dans la discussion sur Liverpool. Félicitations à eux pour avoir remporté la ligue et, éventuellement, traversé la saison sans défaite, mais il n’y a aucun moyen que leurs réalisations égalent les invincibles d’Arsenal.

En termes de qualité, cette saison a été l’une des pires, sinon la pire, depuis le début de la compétition. Regardez le nombre d’équipes regroupées dans une petite plage de points, toutes incohérentes, moyennes et incapables de présenter un défi. Regardez le nombre de tirages 0-0 ennuyeux et le nombre de matchs avec des tirs à la cible minimes, le cas échéant. Le nombre de buts de dernière minute ou de temps de blessure après 90 minutes d’écume.

Les espaces ouverts réguliers sur les terrasses racontent leur propre histoire et la condamnation finale étant Henderson présenté comme le footballeur de l’année.

Où sont les goûts de Henry, Bergkamp, ​​Pires, Vierra, Ronaldo, Giggs, Keane, Rooney et beaucoup, beaucoup d’autres joueurs de vrai talent qui étaient là à l’époque?

Bien joué Liverpool mais ayons un peu de recul.

Macca (ne mentionne même pas VAR), Herts

C’est drôle de voir que certaines personnes soutiennent que Liverpool ne sera pas facile cette saison. Klopp a construit / acheté une belle équipe qui est à juste titre européenne et, garantie à 99,9%, championne d’Angleterre. Mais rappelons-nous que leur victoire au titre est presque complètement comparable à Leicester en 2016. Presque toutes les autres équipes de haut niveau sont en transition. Arsenal, Chelsea, Spurs et Man Utd ont tous des managers qui sont dans ces clubs depuis 23 mois! Et cela compte 13 mois pour Solskjaer! Même Leicester n’a son manager actuel que depuis moins d’un an! Normalement, vous ne voudriez rien enlever à une équipe vainqueur du titre, mais mon dieu, tous les autres clubs de haut niveau, l’équipe qui défie le titre ne fait que commencer une nouvelle transition, comme Klopp lui-même l’était lorsque Leicester l’a remporté. Quant à Man City, personne ne soupçonnait qu’ils seraient aussi pauvres qu’ils le sont maintenant, mais regardez Ferguson comme un exemple cohérent, les équipes vainqueurs passent par des transitions et ne durent pas plus de 3 ans, après quelques années la plupart des constitution des changements d’équipe en raison du départ des joueurs, du vieillissement, des tactiques, des tournées managériales, etc. La ville elle-même l’a fait de son côté de 2011-2014 à son côté de 2017-2019.

Klopp et Liverpool mériteront des vainqueurs de titre en mai, mais j’hésiterais certainement à dire que leur équipe actuelle battrait Conte, Mourinho ou Ancelloti Chelsea, les Invicibles ou une équipe classique de Fergie sur une saison de 38 matchs. Et oui, ils ont remporté le CL, mais la faiblesse globale de cette composition par rapport à la dernière décennie ou 2 est pour un autre e-mail – pensez à la faiblesse de la Serie A (la Juventus remportant 9 d’affilée), la Bundesliga (Munich faisant 7 matchs de suite) ) et l’Espagne (l’équipe la plus faible du Barça depuis des âges remportant toujours des titres et une équipe de Madrid décroissante remportant 3 CL d’affilée).

Andrew d’Australie

Pires a raison.

Johnnywicky fait valoir combien d’équipes réussissent mieux en Europe, mais ne parvient pas à souligner leur force dans le jeu national. Il suffit de regarder les prétendus «rivaux»

Man City – a connu une chute massive dans la ligue cette saison par rapport à la dernière. Ils donnent clairement la priorité à la Ligue des champions de la même manière que Liverpool donne la priorité à la ligue

Chelsea – vient de purger une interdiction de transfert et a perdu son meilleur joueur

Spurs – Meilleur joueur blessé. Gestionnaire changé et pas recruté au cours des 2 dernières années, assez près.

Arsenal – dans le pire état depuis 25 ans

Man Utd – dans le pire état depuis plus de 30 ans

Liverpool est une grande équipe et sera mérité des champions. Mais ne prétendons pas que cette ligue est plus difficile que 2003-2004 avec Manchester United en grande pompe et que Chelsea investit un record. Plus Arsenal ont été les premiers J

Tom, Gooner dans le Nord

De Winners & Losers re: Liverpool

“Liverpool a normalisé l’anormal, rendu l’extraordinaire ordinaire et rendu le ridicule aussi peu que la routine.”

Boom. Je ne pouvais pas être plus d’accord. Je me retrouve à regarder ce côté ridicule et à penser: “Pourquoi tout le monde ne fait-il pas ça?”

Une partie de l’art mercuriel du leadership consiste à distiller le ridiculement complexe en un sublimement simple, et à amener des niveaux de performance constamment élevés de la part de oui, d’individus mais surtout d’une équipe de parties apparemment disparates. Il vaut la peine de répéter que Firmino, Salah et Mane n’ont jamais été perçus comme rien de plus que de bons joueurs; qu’Andy Robertson et Gini Wijnaldum étaient de bons joueurs dans les camps relégués; que Van Dijk et Alisson étaient ridiculement chers et ne feraient pas la différence. Klopp mérite (et obtient) un sérieux crédit pour sa capacité à façonner de tels joueurs apparemment limités en bien plus que la somme de leurs parties, mais le conseil d’administration et les dirigeants du club méritent également leur part de crédit pour avoir défini la vision et respecté assez impitoyablement.

Ce que Liverpool a fait est extraordinaire sur presque tous les fronts. Ce devrait être l’affaire des thèses de doctorat pour les années à venir. Qu’ils le fassent et le rendent exceptionnellement ordinaire est un exploit.

Nick Glover, scouser à Brum

Mais à quel point Liverpool est-il bon? Je veux dire objectivement?

Malade comme je suis de toutes les absurdités «Que l’équipe d’Arsenal était meilleure que cette équipe de Liverpool» dans la boîte aux lettres d’hier, puis-je proposer, une fois pour toutes, une mesure finale du succès relatif d’un champion du PL à la fin d’une saison? Il s’agit d’une méthode totalement infaillible et signifie que personne n’aura plus jamais à se disputer sur les mérites relatifs d’une autre équipe (ou jusqu’à demain).

Restez avec moi ici: la méthode consiste à regarder vers le bas le championnat et à demander «jusqu’où devez-vous chercher dans la table de la Premier League pour trouver une équipe qui, une fois transplantée telle quelle dans le championnat de cette saison, ferait pour le championnat ce que les champions du PL (disons juste FFWD et disons que c’est Liverpool cette année) ont fait au PL. Le nombre d’endroits où vous devez vous rendre pour trouver une équipe candidate probable est le «score de grandeur». Fin de.

Par exemple, jusqu’où iriez-vous dans le PL de cette année pour trouver une équipe qui, une fois transplantée dans le championnat, pourrait prendre 73 points sur 75 dans le championnat actuel? Nous pouvons probablement exclure à coup sûr quiconque sous les loups en 8e. Et je dirais qu’eux, Man U en 7e, Sheffield, Tottenham et Chelsea, auraient tous au moins quelques matchs nuls, sinon au moins une perte surprise. Peut-être que Leicester en 3e, avec sa défense sous Rodgers, est la première équipe que nous rencontrons qui «ferait un Liverpool» dans le championnat. Cela donne à cette équipe de Liverpool actuelle un «score de grandeur» de 17. Massive.

Qu’en est-il de l’équipe City de la saison dernière? 98 points est impressionnant, mais pas ridicule par rapport aux normes du championnat. Les vainqueurs du championnat, Norwich, n’ont perdu que 6 fois – pas trop loin des 4 défaites de City. Alors, jusqu’où en Premiership allons-nous pour trouver une équipe qui pourrait faire une ville (18/19)?. Compte tenu de leurs positions relatives cette année, Burnley ou Bournemouth l’auraient probablement fait l’an dernier (respectivement 15e et 14e au Prem). Soyons généreux et disons Bournemouth au 14e rang. Le score de grandeur de City est donc de 7. Bien rangé, mais pas époustouflant.

Et les Invincibles du 03/04? Il y avait peu d’équipes qui se sont couvertes de gloire défensive cette année-là, mais au moment où vous atteignez les positions euro de Villa en 6e ou de Newcastle en 5e, vous avez probablement trouvé vos «invincibles de championnat». Villa avait une colonne vertébrale assez solide avec Barry et McCann devant Mellberg, avec Sorensen dans le but. Cela l’aurait fait. Cette unité de Newcastle avec Aaron Hughes et Titus Bramble (ou Woodgate lorsqu’il n’est pas crocké) devant un Shay Given au sommet de ses pouvoirs. Je les aime aussi pour les invincibles du championnat. Donc, «cette» équipe d’Arsenal obtient un score de grandeur de 14.

Donc à mon avis, ce Liverpool le surnomme.

Comme je l’ai dit, infaillible.

Matt, Notts

Le mythe des blessures

Je ne suis pas en désaccord avec certaines des affirmations de Timi, MUFC concernant Liverpool. Il sera difficile de maintenir ce niveau de performance. Surtout si l’on considère que c’est la deuxième saison de cela. Nous sommes peut-être arrivés deuxièmes en 18/19, mais cela reste la troisième meilleure saison de toute équipe anglaise (à l’exception des ol ’Big Ears). Les joueurs seront plus âgés, certains pourraient être vendus, qui sait?

Mais des blessures? Liverpool a été blessé. Nous avons raté le meilleur gardien de but du monde pendant 10 matchs (Adrian a remplacé, mais comme quelqu’un l’a mentionné, il y a une raison pour laquelle West Ham l’a remplacé deux fois). Ces deux dernières semaines sont la première fois, à peu près toute la saison, que nous avons un défenseur central sur le banc qui pourrait boire aux États-Unis.

Nous avons raté Mo et nous l’avons affronté à cause d’une blessure. Mane nous manque actuellement. Nous avons manqué notre milieu de terrain le plus important, Fabinho, pendant deux mois. Les deux mois les plus occupés. Lallana a été blessé, de temps en temps, toute la saison. Ox a raté le début et le milieu de la saison. Shaqiri, à peu près toute la saison. Keita, constamment. Milner est cassé. Robertson a joué par blessure pour baiser sait combien de temps. Notre arrière droit est cassé. Notre back-up arrière gauche est cassé. Notre back-up, back-up back back vient de revenir à la forme physique.

Rappelez-vous cette équipe U23 contre Villa? Ce n’était même pas la première équipe de notre U23 car ils étaient criblés de blessures.

C’est juste que chaque fois que nous intégrons un nouveau joueur, il se produit. Ils intensifient. Ils font l’affaire.

Bien sûr, une blessure de plus dans certains de ces endroits pourrait être catastrophique, mais comme la liste des personnes qui ont joué la moitié de centre pour nous cette saison comprend Fabinho et Henderson, tandis que l’arrière droit comprend à la fois ces joueurs ainsi que Milner, ce n’est pas comme nous évitons de dépasser cette ligne.

Alors oui, arrêtez de prétendre que Liverpool a eu de la chance avec des blessures. Nous n’en avons pas. Ce que nous avons eu de la chance, ce sont les remplacements.

Andrew (actuellement blessé) M. Johannesburg

Pep talk

Donc je vois maintenant que Pep Guardiola a succombé aux accusations sauvages “C’est un complot” lancées par la base de fans vocalement idiote de City en direction de Liverpool cette saison, suggérant que la Premier League a en quelque sorte eu un coup de main dans le fait que Liverpool est sur une planète footballistique différente de tous nos adversaires nationaux, et gagnera la ligue confortablement, et peut-être même d’ici la fin février, battant le total de points record de City dans le processus.

Vous voyez, Pep, le problème d’une acceptation institutionnalisée dans votre club de la triche sous toutes ses formes, du lavage de sport, des irrégularités FFP, du pliage constant des règles, de l’encrassement tactique persistant en toute impunité, etc., est qu’il rend presque impossible pour vous sortir de la boue, car tout ce que vous pouvez faire pour rationaliser le succès de vos adversaires est de les dénigrer par les méthodes sournoises que vous avez utilisées pour arriver où vous êtes. Pardon. Étaient.

Plutôt que de combler vos lacunes, par, je ne sais pas, peut-être entraîner vos joueurs à s’améliorer, ou introspection, ou signer une moitié centrale, ou ne pas jouer votre meilleur DM au CB, ou une combinaison de ceux-ci, il est beaucoup plus facile de pointer du doigt à tous et à tous, des commentateurs, au VAR, à l’UEFA, à Richard Scudamore, à la Premier League et à toute autre personne qui entrave votre succès, car c’est complètement irrationnel, n’est-ce pas? Lorsque la seule façon de savoir comment gagner est de dépenser tout le monde, de traiter les règles avec dédain, de marcher sur le tranchant de l’équité, alors il est naturel de supposer que quiconque a trouvé un moyen de battre vos méthodes, eh bien, ils doivent aussi tricher, non?

Le titre de Liverpool cette saison sera une victoire pour le coaching, pour la gestion incroyable des hommes, pour la croissance durable, pour le réinvestissement, pour la cohérence irrépressible, et nous allons absolument nous délecter en regardant le lot sans classe de la route East Lancs jaillir leur vitriol follement paranoïaque comme leur un château construit sur du sable s’écroule autour d’eux.

Et pour toutes les absurdités “City se concentrera sur la Ligue des Champions cette saison”, je garantis qu’ils seront éliminés sans cérémonie de la compétition par le Real Madrid, car leur défense est absolument choquante. Je suis sûr que ce sera également la faute de l’UEFA.

Après cela, je ne vois vraiment pas Pep pendant l’été. Il sait que Klopp est surpassé et que, pensait-il, il ne peut rien faire pour l’arrêter, et c’est absolument merveilleux à voir.

Qui nous soutiendrait contre le maintien du CL cette année? L’avenir est rouge. La domination semble une formalité. La grandeur vous fait signe.

George T, Liverpool

Solskjaer le serveur

Le Manchester Utd d’Ole a remporté un match lors des 5 derniers matchs de Premier League. 4 points sur un total possible de 15. Ils n’ont pas réussi à lancer le ballon une fois dans le filet, lors des 3 derniers matchs de championnat. Sheffield Utd est au-dessus d’eux. Ils sont plus proches de Crystal Palace en 14e que de Chelsea en 4e. Il a été énormément soutenu sur le marché des transferts.

D’une manière ou d’une autre, tout cela est la faute d’Ed Woodward.

Vous ne pouvez pas blâmer le chef lorsque le serveur lance la nourriture aux clients.

Frank (Il a même sanctionné la signature d’Odion Ighalo, FFS)

Doute

Dans son 16 Conclusions sur Spurs v City, Matt Stead a pris une position très «noire ou blanche» sur l’appel de pénalité Sterling (alias l’incident de plongée). Pour citer: “Et si son affrontement ultérieur avec Sterling n’était pas une autre pénalité, c’était un plongeon et donc une deuxième réservation pour l’ailier de la ville.”

Je ne pense pas que nous puissions dire cela. Il doit y avoir un espace pour le doute. Même après un contrôle VAR, les officiels n’ont pas pu conclure que c’était une faute, donc la pénalité n’a pas été accordée. Mais ils ne pouvaient pas non plus conclure que c’était une plongée, donc Sterling ne devrait pas être réservé. Peut-être qu’une de ces choses est vraie en réalité, mais seul un dieu omniscient le sait. Pour nous, simples mortels, nous devons nous contenter de l’incertitude et du compromis.

De mon temps en tant qu’arbitre de ligue junior (bien avant la conception de VAR), je me souviens que les règles étaient assez claires qu’un drop-ball était la décision appropriée dans cette situation. Le jeu est arrêté mais il n’y a aucune raison d’accorder la possession à l’un ou l’autre camp. Mais cela arrive rarement car un drop-ball est un moyen compliqué de redémarrer un jeu, et dans l’ensemble, le meilleur résultat ici était de permettre un redémarrage à partir d’un coup de pied de but.

Richard MCFC

Mont Mason

Je suis d’accord avec le sentiment qui se cache derrière le courrier électronique de Stuart (Surrey), mais je ne suis pas d’accord avec quelques détails. J’ai regardé Lampard démarrer Mount comme un non. 8 avec Kovacic sur le banc, comme ailier gauche avec CHO et Pulisic sur le banc et comme non. 10 avec Barkley sur le banc. Il ne l’a pas non plus remplacé dans la plupart de ces matchs, malgré ses performances.

Stuart (Surrey) déclare qu’il pourrait avoir besoin de repos et je suis d’accord, mais Lampard semble intégrer Shoehorn Mount dans l’équipe que ce soit en 4-2-3-1, 4-3-3 ou 3-4-3. Ce serait bien avec un joueur au sommet de son art mais s’il est évident que Mount est en train de plonger, comment se fait-il que Lampard ne l’ait pas vu? Un joueur de son âge et de son expérience n’aurait-il pas besoin de repos même s’il jouait au mieux? Mon e-mail critiquait par inadvertance Mount, mais le point que j’essayais de faire était que Lampard semble avoir un penchant pour Mount qui, même s’il n’est pas mal placé, pourrait s’avérer préjudiciable dans le top quatre de la saison.

James, Christensen, Abraham et CHO ont tous commencé le dernier match, ils n’ont pas tous marqué des tours du chapeau, mais c’est Mount avec deux passes décisives le jour qui apparemment, les gens pensaient que ça ne fonctionnait pas bien. Devrait vous dire quelque chose.

Personne n’avait Chelsea dans son top 4 en août. La plupart des «fans» de Chelsea que je connais auraient été satisfaits de la 6e place, mais le désarroi comique du peloton de chasse fait de la 4e place un objectif ouvert. Il serait irresponsable de ne pas essayer d’en profiter. Les recrues de qualité font partie de la vision à long terme et elles semblent aimer le football de Ligue des champions.

Lawrence, CFC (Ne jouez pas Ndombele), Abuja.

La signature d’Odion Ighalo est difficile à croire…

Il y a quelques années, je me souviens d’un fan d’Arsenal excité écrivant dans la boîte aux lettres après la fermeture de la fenêtre de transfert et il était sur la lune et ne pouvait pas croire qu’Arsenal avait signé le roi Ozil de Mesut F **.

Et à juste titre.

Avance rapide environ 1 an plus tard et j’ai moi-même écrit dans la boîte aux lettres, ravi que United ait signé Radamel F ** king Falcao.

Je ne pouvais pas y croire et j’étais comme un enfant à Noël.

Cela n’a pas bien vieilli et j’en ai presque fini maintenant.

Avance rapide encore aujourd’hui et en utilisant le même adjectif mais pour la raison tout à fait opposée, je ne peux pas croire que United a signé le roi Ighalo d’Odion F **.

Pour f ** ks.

Je ne peux pas le croire.

Toutes mes excuses pour avoir juré Mais je ne peux tout simplement pas le croire.

Des mots, bon sang.

DC, BAC

Neuf conclusions alternatives

1. Liverpool est entré dans un statut mythique. Permettez-moi de compter les façons:

Nous avons plus de points que Man United et Spurs réunis – équipes 6 et 7 dans le tableau.

Nous avons la même différence de buts que la moitié des quatre premiers réunis – Manchester City et Chelsea.

Nous avons 42 points d’avance sur Arsenal (cette équipe qui gagnait beaucoup) début février

Nous sommes à 8 points des qualifications pour la Ligue des champions de la saison prochaine et nous sommes en bonne voie de nous qualifier en février avant de terminer notre premier match à élimination directe contre l’Atletico Madrid

Nous sommes sur le point de remporter la ligue en mars, plus d’un mois avant qu’une autre équipe ne réussisse.

Si pendant toute la saison, nous avions été handicapés par les anciennes règles de première division de 2 points pour une victoire alors que toutes les autres équipes obtenaient encore 3 points, nous serions en deuxième place, au niveau des points avec Leicester et devant eux sur la différence de buts.

Conclusion: quel moment pour être un fan de Liverpool. Arrêtons-nous une seconde et émerveillons-nous à ce moment, peu importe ce qui se passe ensuite et sans l’hyperbole habituelle. Tais-toi. Lisez ces faits! Médiez sur eux et laissez-les parler pour eux-mêmes.

2. Manchester United jette tout sur le mur pour voir ce qui restera:

Le fait de lancer Bruno Fernandez en tant que démarreur quelques jours après qu’il les a rejoints a le même effet à court terme que de faire de Harry Macguire le capitaine peu après son arrivée. Ce n’est pas une équipe avec un plan de match clair et une structure robuste. Comparez cela à Fabihno, Ox Keita et Minamino à Liverpool qui ont passé des mois à maîtriser le système de Liverpool avant de commencer un match PL.

3. Il y a de fortes chances que le Top 4 soit très différent cette année.

Au début de la saison (trop tôt vraiment), l’un de vos corps F365 (Stead, Shorey? Je ne me souviens plus qui) a écrit une pièce déplorant la nature prévisible du top 6 (PS Sarah Winterburn est un génie) .Je pense que cela pourrait être temps pour un article de suivi. Si au moins un de Sheff Utd ou des Wolves rejoint Leicester dans le top 4 à la fin de la saison, ce serait phénoménal pour la compétition en PL. J’adore aussi les Wolves Sheff Utd et Southampton pour nous avoir montré ce qui est possible avec un bon équilibre d’équipe, une excellente éthique de travail et des gestionnaires tactiques intelligents. Les loups ont fait le double sur Man City = génial.

4. Norwich City – comment pouvez-vous avoir 18 points et en avoir eu 3 aux dépens de Man City? L’esprit s’embrouille.

5. Spurs et Mourinho… .une bombe à retardement prête à exploser lorsque les choses commencent à mal tourner.

6. Chelsea titter – le feront-ils ou ne le feront-ils pas? Ils ont probablement besoin de 2 à 3 ans de gestation pour recommencer le défi.

7. Arsenal et Man Utd – semblent être montés à bord du train pour une médiocrité moyenne à long terme… et je ne les vois pas descendre de si tôt.

8. West Ham – c’était agréable de vous connaître dans l’élite… profitez du championnat.

9. Bournemouth – c’est une bonne chose que les autres équipes soient pires hein?

Miguel L, LFC

Les médias parlent

À quiconque est le gourou actuel de la formation aux médias pour les experts de la télévision et de la radio: s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, pouvez-vous arrêter de conseiller à vos anciens clients de football de dire “à ce moment” à chaque occasion. Personne n’utilise cette phrase dans le monde réel. Personne. Comme si “il serait déçu de cela” n’était pas assez mauvais … S’il vous plaît, arrêtez.

Irate of Hitchin, Herts