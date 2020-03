AMSTERDAM, PAYS-BAS – 3 mars: Résultats du tirage au sort du groupe A lors du tirage de la Ligue des Nations OthersUEFA au Beurs van Berlage le 3 mars 2020 à Amsterdam aux Pays-Bas (photo de Laurens Lindhout / Soccrates / .)

Les 16 meilleures équipes (selon l’UEFA) savent contre qui elles vont jouer cet automne après le tirage au sort de la Ligue des Nations A 2020-2021. Cet article se concentrera sur la Ligue A. Les autres ligues sont toujours importantes bien sûr, en particulier pour les personnes des nations de ces ligues, mais elles sont un sujet pour un autre jour. Cet article se penchera exclusivement sur la Ligue A et fera des prédictions beaucoup trop tôt sur l’équipe qui gagnera et sera reléguée respectivement dans chaque groupe.

2020-21 UEFA Nations League A Draw

Les nations de chaque groupe

Groupe A1 – Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne

Groupe A2 – Angleterre, Belgique, Danemark, Islande

Groupe A3 – Portugal, France, Suède, Croatie

Groupe A4 – Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne

Groupe A1 – Une course à deux chevaux entre les Pays-Bas et l’Italie

Ce groupe voit les vice-champions de l’UEFA Nations League, les Pays-Bas, jumelés à une Italie en hausse. Prétendre que l’Italie est en hausse est peut-être presque insultant, étant donné qu’ils ont déjà augmenté, remportant chaque match de leurs qualifications européennes. Ils ont connu une ascension fulgurante sous Roberto Mancini et peuvent certainement rivaliser avec les Néerlandais. Les Pays-Bas peuvent-ils gagner à nouveau leur groupe ou l’Italie les éliminera-t-elle? La Pologne est bonne, mais tout simplement pas suffisante pour les Pays-Bas et l’Italie. La Bosnie-Herzégovine devrait être reléguée.

Groupe A2 – La Belgique dégage des favoris, mais l’Angleterre les défiera

Bien que le Danemark soit invaincu en 90 minutes depuis octobre 2016, il est peu probable qu’il fasse tomber la Belgique de si tôt. Même si les Danois restent invaincus, cela ne suffira pas – gagner des matchs est nécessaire. Attendez-vous finalement à ce que cela se résume à une lutte entre la Belgique et l’Angleterre. Une lutte que la Belgique gagnera probablement, car ils sont légèrement supérieurs à l’Angleterre, malgré une amélioration considérable des Trois Lions au cours des dernières années. L’Islande sera considérée comme six points gratuits par les trois autres équipes, mais je ne pense pas que l’Islande perdra à chaque match. Jouer à Reykjavik est délicat.

Groupe A3 – Le groupe des morts

Ligue des Nations en titre et champions d’Europe Portugal, champions du monde et vice-champions d’Europe France, vice-champions du monde Croatie – et Suède. On pourrait être rapide à étiqueter la Suède comme le «fouet» de ce groupe, mais ce ne sera pas si simple. Le Portugal et la France sont toujours bons, mais la Croatie est une ombre d’eux-mêmes et peut certainement être vaincue par la Suède. Le Portugal et la France se disputeront probablement la première place.

Groupe A4 – Espagne ou Allemagne – telle est la question

La Suisse a remporté son groupe de la Ligue des Nations 2018-19 après une victoire spectaculaire de 5-2 contre la Belgique, mais il ne faut pas s’attendre à un autre exploit de ce type. Parce que ce groupe est plus compétitif. La Suisse n’aura pas cette fois six points gratuits pour l’Islande. L’Espagne n’a pas eu la chance de manquer la finale de la Ligue des Nations 2019 et aura faim de rachat. Il sera également intéressant de voir si l’Allemagne continuera de s’améliorer et recommencera à être un concurrent sérieux. Ne sous-estimez pas l’Ukraine. Ils ont remporté leur groupe de qualification européen avec facilité, battant le Portugal dans le processus. Cependant, ce groupe est encore plus difficile et je ne pense pas que l’Ukraine sera suffisamment cohérente pour le gagner.

Photo principale