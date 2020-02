21 joueurs pour ajouter la victoire contre Villarreal

Simeone offre une large relation avec les joueurs dans le but d’ajouter trois points dans le match de ce soir au Wanda Metropolitano.

[📋] APPEL

Ce sont les joueurs qui composent la liste @Simeone pour le #AtletiVillarreal! 👇

🔴⚪ # AúpaAtleti pic.twitter.com/eJoSmdyjIF

– Atlético de Madrid (@Atleti) 22 février 2020

Une liste sur laquelle Joao Felix et Kieran Trippier reviennent. Deux retours qui doivent fournir une plus grande force à la fois en attaque et en défense d’un Atleti qui vient avec une injection supplémentaire de motivation après la victoire contre Liverpool.

Qui ne sera pas dans le match contre Villarreal sera Héctor Herrera. Le Mexicain ne s’est pas encore remis à temps de ses maux et sera bas ce soir.