21 mars 1993, l’AC Milan des Invincibles tombe après 58 matches sans défaite

Le 21 mars 1993, Milan des invincibles voit le match de championnat invaincu s’arrêter à 58. Parme de Nevio Scala a réussi l’exploit, en plus de San Siro. Une punition de Faustino Asprilla, ironie du sort à la minute 58, glisse au carrefour et les Rossoneri ne pourront pas récupérer. Le dernier KO de Milan remonte au 19 mai 1991, défaite 2-1 à Bari. Et la séquence positive avait commencé avec Parme le 26 mai, sur le dernier banc rouge et noir d’Arrigo Sacchi. Il s’est terminé 0-0 et les clés de l’équipe ont été remises à Fabio Capello. Cela rendait Milan plus enclin à gagner en Europe qu’en Italie, une voiture parfaite même en Serie A: le championnat 1991/92 a gagné dans la voiture et sans défaites et un autre bientôt. L’accident avec Parme n’empêchera pas l’équipe de gagner à nouveau le drapeau italien. Et cette séquence positive n’a pas encore été battue.