24.00 heures, date limite d’inscription des joueurs en Europe

Ce lundi, les 24 heures concluent le mandat accordé par l’UEFA à tous les clubs européens afin qu’ils puissent envoyer la liste avec les modèles avec lesquels ils veulent affronter les qualificatifs directs des deux compétitions continentales, la Ligue des champions et la Ligue Europa. Parmi eux, tous les clubs espagnols qui sont actuellement plongés dans des champions comme dans la deuxième catégorie en Europe.

02/03/2020

À 15 h 53

CET

Ramón Fuentes

Une liste qui présente une limitation, conformément au Règlement de l’UEFA, dans les deux catégories. Et cela réside dans le nombre de nouveaux joueurs qui peuvent être inscrits par rapport à la liste qu’ils ont présentée en août dernier pour affronter la phase de groupes. Il n’y a que trois «nouveaux» joueurs. ou les signatures de ce marché d’hiver qui vient de se conclure, qui peut être enregistré pour l’Europe. Que ce soit ou non le nombre de signatures que vous avez faites en pensant à votre concurrence nationale. Tout ce qui implique de dépasser les trois implique que le club ne pourra pas l’enregistrer à l’UEFA, ne restant que pour la ligue nationale. C’est ce qui arrive à Espanyol, comme nous l’avons dit à SPORT samedi dernier.

D’un autre côté, ces trois nouveaux inscrits ne sont pas limités par le fait qu’ils ont déjà joué avec une autre équipe de compétition continentale cette saison, que ce soit la Ligue des Champions ou la Ligue Europa.

L’UEFA a autorisé cette licence depuis la saison dernière et levé cette interdiction existante jusque-là et qui empêchait les joueurs de pouvoir être enregistrés en Europe avec deux clubs différents dans la même saison. Cela n’était autorisé que s’il avait participé aux qualifications précédentes et même à la Super Coupe d’Europe d’août.