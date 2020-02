24 février 1985, premier triplé “italien” de Maradona. Il marque également dans un coin

Le 24 février 1985, la Serie A a assisté à la première, véritable et superlative démonstration de grandeur de Diego Armando Maradona. Arrivé à Naples en été pour 13 milliards, Il Pibe de Oro ne suffit pas à faire décoller les Napolitains. 8 buts marqués, dont 5 sur penalty. Avant le match contre la Lazio à San Paolo, quand il y a un vrai show du numéro 10 qui marque 3 buts, un plus beau que l’autre: le premier vol, profitant d’une mauvaise passe arrière d’un défenseur de la Lazio au gardien de but; le second sur un lob de l’extérieur de la zone, le troisième même directement d’un coin. À la fin de la saison, il y aura 14 buts. Celui contre les capitolini restera le seul coup du chapeau de Maradona en Serie A.