25 ans, désespéré de signer pour West Ham cet été – HITC

West Ham United a prêté Tomas Soucek jusqu’à la fin de la saison.

Selon Football.London, le milieu de terrain Tomas Soucek est “désespéré” de rejoindre West Ham United en permanence cet été.

Avec David Moyes à la recherche d’une nouvelle énergie au milieu du parc en janvier, les Hammers se sont tournés vers une multitude de signatures potentielles – et en ont raté quelques-unes.

Gedson Fernandes a rejoint Tottenham à la place, et West Ham a fini par signer Soucek à la place, le prêtant en vue d’un accord permanent.

The Standard affirme que les frais permanents impliqués sont d’environ 13,7 millions de livres sterling et que West Ham devra prendre une décision concernant son avenir dans les semaines et les mois à venir.

Soucek n’a joué que quatre fois pour West Ham, mais il a eu un impact énorme sur les fans, qui veulent en voir plus sur le joueur de 25 ans.

Maintenant, on prétend que Soucek est déjà «désespéré» pour rendre le déménagement permanent, apparemment tellement apprécié son séjour au London Stadium qu’il veut rester à long terme.

L’international de Czceh est grand, physique, travailleur, mobile et constitue une menace réelle pour les objectifs, et s’il coûtera moins de 14 millions de livres sterling à signer, c’est un accord que Moyes et co devraient sérieusement envisager d’appuyer sur la gâchette.

