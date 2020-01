25 millions de livres sterling ont indiqué que l’objectif de Tottenham Hotspur a été comparé à une lance d’un compatriote – HITC

Tottenham Hotspur de Jose Mourinho voudrait apparemment Steven Bergwijn.

Steven Bergwijn est sur le point de rejoindre Tottenham Hotspur dans la fenêtre de transfert de janvier, selon The Guardian, et les précédents commentaires de Rafael van der Vaart sur l’ailier encourageront les fans du club de Premier League.

Selon The Guardian, Tottenham a fait une offre de 25,3 millions de livres sterling au PSV Eindhoven pour signer Bergwijn, qui s’est rendu à Londres pour subir un examen médical et convenir de conditions personnelles avec la tenue du nord de Londres.

Le joueur de 22 ans, qui préfère jouer à gauche et également être numéro 10, est un jeune joueur très talentueux et prometteur, et l’ancienne star des Spurs, Van der Vaart, a fait l’éloge de son compatriote néerlandais en février 2019.

Psvfans.nl a cité Van der Vaart disant à propos de Bergwijn tout en comparant son attitude à celle de Riechedly Bazoer, qui a quitté l’Ajax pour le VfL Wolfsburg en 2017 avant de déménager à Vitesse en 2019: «Avec Bazoer, vous l’avez déjà vu tout de suite à l’Ajax. C’est pourquoi j’aime Steven Bergwijn au PSV. Il bouge comme une lance, mais pour moi, il semble être un gars calme et normal dans le groupe. “

Statistiques

Bergwijn a marqué cinq buts et fourni 10 passes décisives en 16 matchs d’Eredivisie pour le PSV jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored, et le jeune a également joué cinq fois en Ligue Europa pour le club néerlandais.

Au cours de la campagne 2018-19, Bergwijn a marqué 14 buts et fourni 12 passes décisives en 33 matches de championnat pour le PSV, et il a également fourni une aide lors de cinq matches de Ligue des champions, selon WhoScored.

Bonne signature pour Tottenham Hotspur?

Bergwijn est un très bon joueur offensif qui peut également opérer en amont, et avec l’attaquant vedette Harry Kane blessé et les Spurs ne montrant pas beaucoup de créativité pour le moment, il sera un ajout bienvenu à l’équipe de Jose Mourinho.

