27 avril 2014, Vujadin Boskov, un mythe de la Sampdoria, meurt

Le 27 avril 2014, il décède à Novi Sad Vujadin Boskov. En tant que footballeur – il était milieu de terrain – il est arrivé en Italie dans les années 60, à la Sampdoria, et à Gênes à blucerchiato il reviendrait ensuite en tant qu’entraîneur décollant de grandes satisfactions. Après avoir remporté la Liga avec le Real Madrid en 1980, en 85, il est rentré dans notre pays pour conduire Ascoli en B, le ramenant à A. La saison suivante, il a atterri à la tête de Samp qui, en six ans, a conduit à une série de succès mémorable: c’était l’équipe de Mancini et Vialli mais aussi de Pagliuca et Vierchowod, de Cerezo et Lombardo. Il a remporté un Scudetto, deux Coupes d’Italie, une Super Coupe de la Ligue et une Coupe des Coupes. Avec Samp, il a également atteint la finale de la Coupe des Champions en 1992, battu par Barcelone. Il a ensuite formé Roma, Napoli, Servette, encore Samp, Pérouse et, de l’entraîneur, Yougoslavie. Il est resté célèbre pour une série d’ironies mais aussi plein de vérités: “La sanction, c’est quand l’arbitre siffle”; ou “Gullit est comme un cerf sortant de la forêt”. Et encore: “Mieux vaut perdre un match 6-0 que vous êtes 1-0”.

