28 janvier 2008, Ronaldo élu champion des champions

Le 28 janvier 2008, Ronaldo a été élu Champion des Champions de l’AIC parmi une liste de dix gagnants (de 1997 à 2006) de l’Oscar du football. Le prix du meilleur joueur du championnat italien 2007 a plutôt été attribué à Kakà, capable d’entraîner Milan vers la victoire en Ligue des champions. Francesco Totti a été élu meilleur joueur italien, Angelo Peruzzi, à l’époque de la Lazio, le meilleur gardien de but. Riccardo Montolivo de Fiorentina meilleur jeune, Luciano Spalletti de Rome meilleur entraîneur, Marco Materazzi de Inter meilleur défenseur, Roberto Rosetti meilleur arbitre, Riccardo Zampagna d’Atalanta auteur du meilleur but.

A travers son site Internet, la Ligue de Serie A a fait connaître les avancées et les reports des matches de Serie A 2019/20 jusqu’au vingt-deuxième tour: de ce fait, la division est également arrivée en matière de couverture télévisuelle, pour la deuxième année consécutive non plus exclusivement …