29 mars 1997, Vieri marque le 1000e but avec l’Italie

Le 29 mars 1997, l’Italie (dirigée par l’entraîneur Cesare Maldini) a battu la Moldavie 3-0 à Trieste, un match valable pour les qualifications pour la France 98. La course n’avait pas d’histoire et a vu les buts, en première mi-temps, de Maldini et Zola puis, en seconde mi-temps, de Vieri. Juste Bobo, au début de l’équipe nationale (alors qu’il avait vingt-trois ans), est entré dans l’histoire pour avoir marqué le millième but de l’histoire de l’Italie, avec un tir du pied gauche avec lequel il a battu le gardien de but Romanenco sortant. Le premier but de l’Italie avait été pour Lana, en 1910 lors de la victoire amicale 6-2 contre la France. Vieri a ensuite marqué 49 sélections avec la chemise bleue, marquant 23 buts.