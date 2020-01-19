2ªB Groupe 2, l’UD Logroñés ajoute et continue. Salamanque CF Debacle

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 2, 20e JOUR
Samedi 18.01.2020
16:00 LEIOA-IZARRA 3-1
18:00 REAL SOCIEDAD ”B” -UNIONISTAS 0-0
Dimanche 19.01.2020
12:00 ALAVÉS ”B” -BURGOS CF 2-2
12:00 TUDELANO-ARENAS 1-1
12:00 REAL VALLADOLID PROM-OSASUNA PROM. 2-0
17:00 BARAKALDO-GUIJUELO 0-1
17:00 CALAHORRA-BILBAO ATHLETIC 2-3
17:00 HARO DEPORTIVO-UD LOGROÑÉS 1-2
17:00 SALAMANQUE CF-AMOREBIETA 0-3
17:30 CULTUREL LEONESA-REAL UNIÓN 0-0
CLASSIFICATION
UD LOGROÑÉS 45
LEONESA CULTUREL 42
BILBAO ATHLETIC 39
REAL VALLADOLID PROM. 37
REAL COMPANY “B” 36
PROMESSES OSASUNA 31
AMOREBIETA 31
CALAHORRA 29
SALAMANCA CF 27
HARO SPORTS 26
PAR “B” 25
REAL UNION 25
LEIOA 24
BURGOS CF 24
BARAKALDO 23
UNIONISTES 23
ARENAS CLUB 23
GUIJUELO 23
IZARRA 19
TUDELANO 19