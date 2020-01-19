2ªB Groupe 2, Real Valladolid Promesas surpasse la filiale d’Osasuna, rival direct

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 2, 20e JOUR
Samedi 18.01.2020
16:00 LEIOA-IZARRA 3-1
18:00 REAL SOCIEDAD ”B” -UNIONISTAS 0-0
Dimanche 19.01.2020
12:00 ALAVÉS ”B” -BURGOS CF 2-2
12:00 TUDELANO-ARENAS 1-1
12:00 REAL VALLADOLID PROM-OSASUNA PROM. 2-0
17h00 BARAKALDO-GUIJUELO
17:00 ATHLÉTISME CALAHORRA-BILBAO
17:00 HARO DEPORTIVO-UD LOGROÑÉS
17:00 SALAMANQUE CF-AMOREBIETA
17:30 UNIÓN CULTUREL LEONESA-REAL
CLASSIFICATION
UD LOGROÑÉS 42
LEON CULTURAL 41
REAL VALLADOLID PROM. 37
BILBAO ATHLETIC 36
REAL COMPANY “B” 36
PROMESSES OSASUNA 31
CALAHORRA 29
AMOREBIETA 28
SALAMANCA CF 27
HARO SPORTS 26
PAR “B” 25
REAL UNION 24
LEIOA 24
BURGOS CF 24
BARAKALDO 23
UNIONISTES 23
ARENAS CLUB 23
GUIJUELO 20
IZARRA 19
TUDELANO 19