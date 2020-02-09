2ªB Groupe 4, tables entre Villarrubia et Villarrobledo

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 4, 24e JOUR
Samedi 08.02.2020
18:00 VILLARRUBIA-VILLARROBLEDO 0-0
Dimanche 09.02.2020
11h30 GRENADE-UCAM RÉCRÉATIVE
11:30 SEVILLA ATL.-ALGECIRAS
12:00 BALOMP.LINENSE-ATL.SANLUQUEÑO
12:00 CD YECLANO DEPVO-SAN FERNANDO
16:00 CÁDIZ ”B” -CARTAGENA
17h00 BADAJOZ-CÓRDOBA
17:00 REAL MURCIA-TALAVERA
17:00 RÉCRÉATION-MERIDA
18:30 MARBELLA-DON BENITO
CLASSIFICATION
CARTAGENA 45
MARBELLA 44
YECLANO SPORTS 42
BADAJOZ 40
CORDOBA 38
SAN FERNANDO CD 34
BALOMP.LINENSE 33
REAL MURCIA 32
ATL.SANLUQUEÑO 30
CÁDIZ ”B” 30
Athlétique de Séville 29
UCAM 29
LOISIRS 28
VILLARRUBIA 28
DON BENITO 26
ALGECIRAS 23
TALAVERA 22
MERIDA 21
GRENADE LOISIRS 21
VILLARROBLEDO 20