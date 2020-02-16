2ªB Groupe 4, UCAM et Villarrubia signent des tables

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 4, 25e JOUR
Dimanche 02.02.2020
11:45 ALGECIRAS-CÁDIZ ”B” 1-1
12:00 UCAM-VILLARRUBIA 0-0
17h00 CARTAGENA-BALOMP.LINENSE
17:00 CÓRDOBA-SEVILLA ATLÉTICO
17:00 DON BENITO-RÉCRÉATIF
17:00 MÉRIDA-RECREATIVO GRANADA
17:00 SAN FERNANDO CD-BADAJOZ
17:00 SPORTS TALAVERA-YECLANO
17:00 VILLARROBLEDO-REAL MURCIA
17:30 ATL.SANLUQUEÑO-MARBELLA
CLASSIFICATION
MARBELLA 47
CARTAGENA 46
YECLANO SPORTS 42
CORDOBA 41
BADAJOZ 40
SAN FERNANDO CD 37
BALOMP.LINENSE 36
UCAM 33
REAL MURCIA 32
Athlétisme de Séville 32
CÁDIZ ”B” 32
ATL.SANLUQUEÑO 30
RÉCRÉATIF 29
VILLARRUBIA 29
DON BENITO 26
TALAVERA 25
ALGECIRAS 24
MERIDA 22
GRENADE LOISIRS 21
VILLARROBLEDO 20