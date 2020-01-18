2e groupe 1, horaire du 21e jour

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 1, 21e JOUR
Dimanche 19.01.2020
11:30 MELILLA-CELTA ”B”
12:00 INTERNATIONAL-CORUXO
12:00 LANGREO-REAL OVIEDO VETUSTA
12:00 LAS ROZAS-GETAFE ”B”
12:00 SPORTS-ATHLETIC PEÑA ”B”
12:00 RAYO MAJADAHONDA-UD IBIZA
13:00 LAS PALMAS ATL.-ATL.BALEARES
17:00 MARINO DE LUANCO-RM CASTILLA
17:00 FERROL PONTEVEDRA-RACING
17:00 SS.REYES-SPORTING “B”
CLASSIFICATION:
ATHLETIC “B” 45
ATL.BALEARES 45
IBIZA 40
RAYO MAJADAHONDA 33
SPORTS PEÑA 31
INTERNATIONAL 30
PONTEVEDRA 29
CORUX 28
SPORTIF ”B” 27
REAL MADRID CASTILLA 26
RACING FERROL 26
REAL OVIEDO VETUSTA 25
LAS PALMAS ATLÉTICO 24
MARINO LUANCO 23
MELILLA 23
CELTA ”B” 22
LANGREO 22
LAS ROZAS 21
GETAFE ”B” 20
SS.REYES 14