2e Groupe 1, l’Atlético Baleares et UD Ibiza jouent

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 1, 27e JOUR
Samedi 29.02.2020
18:00 COURSE FERROL-REAL OVIEDO VETUSTA 2-0
Dimanche 01.03.2020
12:00 INTERNATIONAL-UD IBIZA 2-1
12:00 PEAN SPORTS-MARINE DE LUANCO 4-0
12:00 RAYON MAJADAHONDA-CELTA ”B” 1-2
12:00 SS.REYES-GETAFE ”B” 1-1
12:00 SPORTING ”B” -ATL.BALEARES 2-0
13:00 LAS PALMAS ATL.-MELILLA
17h00 LANGREO-LAS ROZAS
17:45 CORUXO-ATHLÉTIQUE “B”
18:00 CASTILLA PONTEVEDRA-REAL MADRID
CLASSIFICATION:
ATL.BALEARES 58
IBIZA 53
ATHLETIC “B” 52
SPORTS PEÑA 44
INTERNATIONAL 39
CORUXO 38
RAYO MAJADAHONDA 38
REAL MADRID CASTILLA 37
MELILLA 36
RACING FERROL 36
REAL OVIEDO VETUSTA 34
SPORTIF ”B” 34
MARINO LUANCO 32
PONTEVEDRA 32
LANGREO 32
CELTA ”B” 32
LAS PALMAS ATHLETIC 31
LAS ROZAS 30
GETAFE ”B” 28
SS.REYES 19