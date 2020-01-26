2e Groupe 4, victoire de Villarrubia sur le CD de San Fernando

DEUXIÈME DIVISION B. GROUPE 4, 22e JOUR
Samedi 25.01.2020
18:00 VILLARRUBIA-SAN FERNANDO CD 3-0
Dimanche 26.01.2020
11:30 GRENADE-TALAVERA RÉCRÉATIVE
12:00 BALOMP.LINENSE-MÉRIDA
17:00 BADAJOZ-CÁDIZ ”B”
17h00 MARBELLA-UCAM
17:00 REAL MURCIA-CÓRDOBA
17:30 ATL.SANLUQUEÑO-DON BENITO
17:30 YECLANO SPORTS-ALGECIRAS
18:00 RÉCRÉATIVE HUELVA-VILLARROBLEDO
18:30 SEVILLA ATL.-CARTAGENA
CLASSIFICATION
CARTAGENA 42
MARBELLA 40
SPORTS YECLANO 39
BADAJOZ 39
CORDOBA 35
SAN FERNANDO CD 33
BALOMP.LINENSE 31
ATL.SANLUQUEÑO 29
CÁDIZ ”B” 29
REAL MURCIA 28
LOISIRS 27
UCAM 26
VILLARRUBIA 26
DON BENITO 24
Athlétique de Séville 23
ALGECIRAS 20
TALAVERA 20
MERIDA 19
VILLARROBLEDO 18
GRENADE LOISIRS 17