3-0 à Sibilla et atterrissant à la 4e place

A la reprise de la 25e journée du championnat d’Excellence groupe A, l’entraîneur Roberto Carannante et ses garçons jouent la douzième symphonie en battant le Sybil Flegrea: au cours des 12 derniers matches de championnat, les grenades ont marqué 36 points, marqué 27 buts et encaissé seulement 2 buts.

la Pomigliano avec cette nouvelle victoire, il bondit à la 4e place du classement avec 50 points. Il convient de noter le cadre public généreux qui animait le stade “Gobbato” de Pomigliano. La grenade propose immédiatement en avant à la recherche de l’avantage: au 3 ‘essai Catalano parvient à bloquer Maione. Peu de temps après la punition insidieuse de Foti qui va juste à l’extérieur. A 19 ‘sont encore les grenades qui proposent de l’avant avec Barone Lumaga: c’est le domaine absolu de Pomigliano. Le but est en l’air pour Pomigliano et le 41e tir de Catalano dévié par un défenseur adverse et l’avantage tant recherché arrive. La première partie du jeu se termine à 1-0.

Nous retournons sur le terrain et à la 4e minute Vincenzo Pisani frappe une barre transversale sensationnelle et double presque. À la 9e minute, Pomigliano a réussi à doubler avec un beau but de Vitello et le Gobbato a explosé. A 27 ‘Catalano sert le baiser Pastore qui dépose le trio à la Sibylle et ferme définitivement la pratique. Spectacle au “Gobbato”.

Pomigliano est une rivière gonflée et ne s’arrête pas avant 46 ‘lorsque Pastore ouvre pour Forquet qui est prévu par la défense hôte. Après la récupération établie par M. Ambrosino de la section de Nola, le match se termine 3-0 et les célébrations pour l’équipe du mécène Pipola commencent.

Commissaire Paola Mauro