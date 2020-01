3-4-3: XI Man Utd vs. Wolves prédit – Bruno Fernandes pour commencer

Avec Nemanja Matic suspendu, Ole Gunnar Solskjaer n’aura guère d’autre choix que de lancer la nouvelle recrue Bruno Fernandes directement dans l’alignement de départ aux côtés de Fred au milieu de terrain.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a suggéré qu’il continuerait à jouer trois à l’arrière et donc Phil Jones devrait conserver sa place aux côtés de Maguire et Lindelof – bien qu’Eric Bailly puisse se voir accorder un certain temps de jeu.

À l’avant, Mason Greenwood retournera probablement sur le banc, avec Daniel James et Andreas Pereira les candidats les plus susceptibles de flanquer Anthony Martial.

Voici donc notre programmation prévue pour le jeu: