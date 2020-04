3 CHALLENGE CHALLENGE: Quels joueurs Atleti devrait-il signer?

Petit à petit, le football revient à la normalité (si on peut l’appeler ainsi). Et avec cela, la spéculation sur les signatures revient. Un marché qui va être différent, mais dans lequel réussir sera la clé.

La direction sportive de l’Atlético de Madrid aura beaucoup de travail pour renforcer l’équipe des matelas. Il y aura plusieurs zones du champ à renforcer et d’autres où il faudra sortir. C’est pourquoi nous proposons ici trois signatures pour Atleti 2020/2021.

Sebastián Jurado, avenir pour but

L’objectif rouge et blanc est l’un des endroits à renforcer. Et c’est qu’Antonio Adán ne continuera pas dans l’équipe. Sans le gardien madrilène, Oblak aura besoin d’un allégement des garanties. Et Sebastián Jurado peut devenir ce remplaçant.

Le but mexicain est l’un des plus grands talents de la Liga MX et il l’a démontré cette année avec Cruz Azul. Un saut en Europe ne pouvait pas nuire au joueur, qui évoluerait professionnellement dans l’un des clubs les plus importants du continent. De plus, Atleti pourrait le préparer à devenir l’héritier de Jan Oblak.

Le centre du champ, le site d’Aranguiz

Avec la défense couverte par un talent d’avenir comme Nehuén Pérez, c’est la position de milieu de terrain qui peut poser le plus de problèmes à l’Atlético de Madrid si deux joueurs de référence comme Thomas Partey et Saúl Ñíguez partent. Le Ghanéen et l’ilicitano sont séduits par la Premier League, et Simeone aurait besoin de pièces détachées de qualité.

Pour cette raison, penser à un Charles Aránguiz qui a démontré sa qualité supérieure en Bundesliga et qui est recherché par le Bayern Munich n’est pas une option folle. Le Chilien apporterait l’ancienneté et le commerce au milieu de terrain, deux caractéristiques que Diego Simeone aime beaucoup. Et il serait également gratuit, puisque le contrat se termine ce 30 juin.

Luis Suárez, gardien de but pour Atleti

À l’avant, Joao Félix a manqué quelqu’un cette année pour aider et compléter pour marquer des buts. Et ce rôle pourrait sans aucun doute être joué par Luis Suárez. Le talent du Colombien a été vu cette année dans la deuxième division, menant un Real Saragosse qui se bat pour la promotion.

Et il l’a fait du mieux qu’il sait: avec des objectifs. Le Colombien est la révélation de la saison dans la catégorie argent du football espagnol. Qualité à un très bon prix pour un Atlético de Madrid dans lequel des buts sont toujours nécessaires.