3 joueurs avertis, 12 disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe de promotion D:
COURSES DU 11 / 1/2020
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 30 / 1/2020
CALABRESE GIOVANNI (SALERNUM BARONISSI)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
DE LUCA FAUSTO (S.VITO POSITANO)
ZOPPINO GIANLUCA (SALERNUM BARONISSI)
STABLE SEBASTIEN (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
IZZO ISIDORO (SALERNUM BARONISSI)
PANIAGUA SARAZ NICOLAS ALEJAND (SANSEVERINESE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
SPERO FRANCESCO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
BELLOFATTO DENIS (GESUALDO)
DU MUR PAUL (GESUALDO)
CALIFANO ANIELLO (POUR SAN MARZANO)
MALANDRINO CHRISTIAN (ROCCHESE)
BUONO DARIO (S.VITO POSITANO)
DE MATTEO LUIGI (SANSEVERINESE)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
VALERIO BRIGANTINO (GIFFONI SIX FERMES)
CALABRESE GIUSEPPE (S.VITO POSITANO)
ZOPPINO GIANLUCA (SALERNUM BARONISSI).