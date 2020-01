3 joueurs disqualifiés et 2 amendes

Le juge des sports, av. Aniello Merone, assisté des députés av. Fabio Pennisi, av. Giacomo Scicolone, en collaboration avec le représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et le secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

SOCIETE ‘

FIN

Euro 1,800.00 et méfiant CITTA DI FASANO Pour que leurs supporters s’adressent, pour une grande partie de la seconde moitié, aux expressions offensives envers un A.A. ainsi que lancé à l’adresse du même officiel du match de nombreuses crachats qui l’ont attiré au cou et au dos et au sol qui l’ont frappé à plusieurs reprises dans le dos.

Euro 1 000,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. Pour avoir, quatre personnes non enregistrées dans un local séparé et non identifié mais clairement attribuable à la société, et indûment présentes dans le tunnel des vestiaires, rentrant sur le terrain après l’intervalle, ont adressé des expressions gravement intimidantes et insultantes à l’adresse du directeur de course. La sanction est ainsi déterminée également en tenant compte de la récidive mentionnée dans le CU 21, ainsi que de la collaboration effective des managers locaux pour mettre fin à la conduite.

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 26/2/20/20

COSTANTIELLO GIUSEPPE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) Rejeté pour avoir atteint et poussé un A.A. le faisant reculer de quelques mètres, à la notification de la mesure qu’il a dirigée, courant et menaçant, vers l’arbitre rendant l’intervention de certains éléments de son banc nécessaire pour éviter la personne contactée et faciliter sa sortie du terrain.

MASSAGE

DISQUALIFICATION. JUSQU’AU 22 / 1/2020

FAGGIANA STEFANO (VILLE DE FASANO)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

BORRELLI PASQUALE (GLADIATEUR 1924)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

RIZZO GIANMARCO (VILLE DE FASANO)

DIOMANSIE COULIBALE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

COLETTI TOMMASO ROBERTO (BOLD CERIGNOLA A R.L.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

BIASON CARLOS EZEQUIEL (BITONTO CALCIO)

RUSSO FRANCESCO (FOOTBALL FOGGIA 1920)

CROCHETS FACUNDO JUAN MA (CITTA DI FASANO)

SUMA DARIO (CITTA DI FASANO)

PALAZZO LORIS (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

FLORDELMUNDO JEREMIAS (FRANCAVILLA)

MAMBELLA ANDREA CARLO (FRANCAVILLA)

MARAUCCI MAURIZIO (GLADIATEUR 1924)

SANTORO DOMENICO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

DONINI FEDERICO (GRUMENTUM VAL D AGRI).