3 mars 2005, Rinus Michels: le total des entraîneurs de football décède

Le 3 mars 2005, Rinus Michels est décédé à Alost, en Belgique. Néerlandais, il est connu et apprécié comme technicien: il est à l’origine de la naissance du football total, une révolution authentique qui influencera plus tard la manière de jouer (pressage systématique et hors-jeu, entre autres innovations) de nombreuses autres équipes dans les années suivantes. Riche de son palmarès en tant qu’entraîneur: avec l’Ajax, il a remporté la Coupe des Champions de 1971, avec Barcelone la Liga de ’74. En tant que manager néerlandais, il a remporté le championnat d’Europe en 1988, avec une formation qui comprenait Rijkaard, Ronald Koeman, Van Basten et Gullit, entre autres. Michels avait amené la Hollande (révélation de ce tournoi avec Cruijff sur les boucliers) également à la finale des championnats du monde en 1974, la perdant contre l’Allemagne de l’Ouest (2-1).