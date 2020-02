4 amendes, 1 plainte et 10 joueurs sortants

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:

COURSES DE 1/2/220

FINE COMPANY

Euro 300,00 G. CAROTENUTO

leurs partisans ont allumé n. 5 bombes fumigènes et ont également lancé divers objets à l’adresse du

La société Baiano pendant qu’ils saluaient leurs supporters dans les tribunes; à la fin de la course,

à la suite d’un différend entre les membres des deux sociétés, no. 5 personnes non identifiées mais attribuables à

Les entreprises de Carotenuto sont entrées dans le t.d.g.; enfin, de retour dans les vestiaires, une autre personne non identifiée mais

toujours imputable à la société susmentionnée, il a traité des délits contre la triade d’arbitrage

200,00 € BAIANO

ses propres partisans ont explosé n. 2 grands pétards et également allumé n. 4 bombes fumigènes

(comme il ressort du rapport d’appel d’offres du CC); membres des deux sociétés, n. 5 personnes non identifiées mais

attribuable à la société Baiano est entré dans le t.d.g.; enfin, de retour dans les vestiaires, une autre personne n’a pas

identifié mais toujours attribuable à la société susmentionnée, condamné à des peines offensives à l’encontre de la triade

arbitrage (comme en témoigne le CC)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

COCOZZA ANGELO (BAIANO)

ESPOSITO DOMENICO (SOLOFRA CALCIO)

ANTONIO SAUVEGARDÉ (SOLOFRA CALCIO)

TIRRI MARIO (FOOTBALL UNIQUEMENT)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

BOEUF DE GIUSEPPE (BAIANO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE GENNARO FRANCESCO (BAIANO)

COURSES DU 2 / 2/2020

PLAINTE DE PLAINTE

COURSE DU 2 / 2/2020 GESUALDO – BISACCESE Prenant note de l’annonce préalable du recours par la Société POL. BISACCESE ignore toute décision concernant l’approbation de la course. Dans le paragraphe correspondant ci-dessous, les mesures prises contre les membres, telles que signalées dans les actes, sont signalées.

ENTREPRISE

FIN

Euro 80,00 GESUALDO leurs supporters tout au long du match ont adressé des infractions aux joueurs du club Bisaccese

Euro 80,00 MONTORO le vestiaire de la triade d’arbitres ne disposait pas de conditions d’hygiène adéquates

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020

DONNIACUO GERARDO (MONTORO)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 13/2/20/20

LORENZO FRANCESCO (MONTORO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

VERTOLA EMMANUELE (F.C. VIRIBUS SUM 100)

CESARANO AMEDEO (LMM MONTEMILETTO)

SEVERINO CARLO (MONTORO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MEMMOLO ANDREA (GESUALDO)

RIEFOLI MICHELE (GESUALDO)

MARINO ANTONIO (MONTORO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

LA PORTE MATTIA (PONTE 98)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CESTARO MARCO (LMM MONTEMILETTO)

PUNZO GIOVANNI (MONTORO).