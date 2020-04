4 des meilleurs jeux de machines à sous sur le thème du football en ligne

L’arrivée d’Internet nous a donné le jeu en ligne, mais le jeu mobile est arrivé plus tard pour porter les choses un peu plus haut, élevant la commodité à un tout nouveau niveau. Le nombre de casinos et de jeux disponibles sur Internet rend les choses encore meilleures. Cependant, un fan de football aimerait profiter de jeux de casino sur le thème du football. Lorsque vous regardez la collaboration entre les casinos et les clubs de football, vous vous rendrez compte que trouver de tels jeux ne sera pas un problème.

Au lieu de cela, nous sommes maintenant confrontés à un problème différent, à savoir qu’il y a trop de jeux à choisir! Les casinos en ligne et les sites de jeux offrent désormais tout, de la roulette au blackjack, aux jeux coinflip et bien sûr aux machines à sous en ligne. Avec autant de variété, nous avons répertorié ci-dessous les 5 meilleures machines à sous sur le thème du football.

1. Football: Coupe des Champions



Cela vient de Netent, et il est équipé de 3 lignes, 5 rouleaux et 20 lignes de paiement, ainsi que de nombreux tours gratuits et le symbole wild qui remplace les symboles manquants pour que les gains se produisent, et qui donne plus de gains. Cette machine à sous hautement volatile vous plongera dans un stade de football plein de spectateurs, applaudissant et soutenant leur équipe préférée. Vous pouvez profiter des jeux bonus et gagner d’énormes prix en dribblant le gardien. Cet emplacement est livré avec un RTP de 96,82%, et la fonction de tours gratuits paie beaucoup d’argent. Si vous terminez premier ici, vous gagnez x500 de votre mise. Si vous terminez deuxième, vous gagnez x100 et si vous terminez 3e, vous gagnez x20. Il y a une avalanche de jeux de casino, en particulier les machines à sous, et lorsque vous choisissez la machine à sous sur le thème du football, vous obtenez le même sentiment que lorsque vous regardez votre équipe préférée jouer dans la vraie vie. Il est conseillé de commencer avec la version de démonstration où vous apprenez les cordes sans argent avant de miser de l’argent réel. Donc, si vous êtes un joueur qui aime le football, pourquoi ne pas obtenir les deux dans un jeu de machine à sous.

2. Foxin ‘remporte la fièvre du football



De l’écurie de Nextgen vient ce jeu de machine à sous qui jette le héros sur le terrain et le pousse à savourer le beau jeu. C’est un jeu de football qui s’inspire également des Foxin ’Wins, ce qui le rend encore plus facile et plus intéressant pour ceux qui ont déjà joué à Foxin’ Wins. Bien que vous ayez un nouvel environnement de stade de football ici, le jeu a beaucoup de similitudes avec Foxin ’Wins. Il y a aussi 5 rouleaux et 25 lignes de paiement, et la palette de couleurs est très élégante et audacieuse. Ce jeu est livré avec la fonctionnalité superbet, offrant aux joueurs la chance d’atterrir plus de jokers et de se rapprocher d’énormes victoires.

Vous pouvez déclencher la fonction bonus aléatoire après chaque rotation. Au cours de cette fonctionnalité, lorsque vous attrapez le lutin qui apparaît à l’écran, vous décrochez un multiplicateur x50 de votre mise. Lorsque vous révélez également M. Fox sur les rouleaux, vous pouvez gagner un prix similaire. Cela a un RTP de 95%, et une plage de mise de 25p à 62,50 £ sur le jeu normal et un peu plus haut sur le jeu superbet. Il est équipé d’un jackpot x2000.

Le football et les jeux de hasard partagent certaines similitudes, par exemple l’excitation provoquée par le désir de gagner et d’éviter l’échec. Il existe également une collaboration physique entre les casinos et les clubs de football, beaucoup d’entre eux concluant des accords de parrainage et de publicité les uns avec les autres. Jusqu’à 96 millions de livres sterling sur les 350 millions de livres sterling de sponsoring de Premier League proviennent des jeux de hasard en ligne.

3. Objectif du champion



Elk studios a conçu celui-ci avec 20 lignes de paiement et 5 rouleaux, et il est équipé d’un smorgasbord. Les principales caractéristiques comprennent des victoires en cascade, des dispersions, des jokers collants et de nombreux tours gratuits. Il est livré avec une gamme de mises de 20p à 100 £ par rotation pour accueillir des personnes de moyens différents. C’est une machine à sous très volatile en ligne avec le niveau d’adrénaline qui suit les matchs de football. Cela amène beaucoup de temps difficile au jeu, tout en créant la chance pour les joueurs d’être témoins de la bonne chance. Il s’agit d’un RTP de 95,7% et les joueurs pourraient décrocher un jackpot de 200 000 £.

4. Football Star



C’est Microgaming qui a développé la machine à sous Football Star. Il est livré avec une plage de mise de 50p à 250 £ et un RTP de 96,42%, élargissant la gamme de personnes à laquelle il est disponible. Il y a 5 rouleaux sur 3 rangées ici, mais les lignes de paiement impliquent 243 façons gagnantes, permettant à tout joueur sérieux de trouver de nombreuses façons de gagner de l’argent énorme. Le symbole scatter est un ballon de football, et lorsque vous atterrissez, 15 tours gratuits sont à vous. Plus de scatters gagnent plus de tours pour vous, et vous pouvez mettre la main sur le jackpot de 1.050.000 pièces.

Les machines à sous sur le thème du football répertoriées ont des fonctionnalités qui les placent au-dessus des autres, mais ce ne sont pas les seuls moyens pour les amateurs de football et de paris de parier sur le football. Pour ceux qui pensent pouvoir prédire correctement le résultat possible des matchs de football, il existe de nombreux bookmakers pour les aider à y parvenir. Cependant, vous devez choisir parmi des centaines d’options pour parier en une seule partie. Mais vous pouvez affiner les choses avec les statistiques et données simplifiées disponibles en ligne, et trouver la meilleure stratégie ou formule gagnante.