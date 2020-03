4 mars 2018, Davide Astori décède: le football s’arrête

Davide Astori est décédé à Udine le 4 mars, à l’âge de trente et un ans. La nouvelle bouleverse le monde du football qui décide immédiatement de s’arrêter et de ne pas disputer la journée de championnat. Le défenseur de la Fiorentina, dont il était capitaine, a été retrouvé sans vie le matin dans sa chambre de l’hôtel qui accueillait l’équipe violette avant le match contre l’Udinese. Ses compagnons l’attendaient ce matin-là pour le petit déjeuner, lui qui était toujours l’un des premiers à se présenter au rendez-vous. Le retard commençait à devenir suspect. Puis la tragique nouvelle. Astori est mort dans son sommeil, probablement d’un arrêt cardiovasculaire et il n’y avait aucune possibilité de le réanimer. Ce fut une mort qui a touché le monde entier du football et les fans de toutes les équipes: avec son sourire sincère, Astori représentait le visage propre de ce sport. En Serie A ainsi qu’avec la Fiorentina, il avait joué avec les maillots de Cagliari et de Rome et avait également rejoint l’équipe nationale.