“40 points? Nous pouvons continuer de croître. Fusco et Cacace en tête”

SORRENTO (NA). Chemin passionnant vers le Sorrento Calcio dans le super compétitif groupe H de Serie D, Les hommes de Maiuri occupent actuellement la troisième place du classement avec 40 points marqués et 17 résultats utiles d’affilée.

BONS CHOIX, RENDEMENT CONSTANT

Une performance qui a surpris de nombreux professionnels, mais certainement pas le diesse Antonio Amodio et le manager de Rossoneri, qui, avec beaucoup de sérieux et de compétence, ont construit une formation avec le bon mélange entre des jeunes talentueux et des footballeurs experts capables d’entraîner le groupe dans le difficulté. Net d’une équipe qui avait déjà montré des valeurs importantes, des éléments du calibre d’Alvino, Diop, Cuomo et Pasqualino sont arrivés lors de la session de transfert en décembre, les deux derniers de SPAL, société de Serie A avec lesquels dans le passé la diesse de Sorrento il a collaboré. Cependant, l’entraîneur des Rossoneri reste l’entraîneur Enzo Maiuri, comme l’ont souligné à plusieurs reprises les joueurs et les dirigeants du club de la péninsule. Sorrento s’est souvent avéré être une équipe avec des idées claires sur le terrain, un groupe compact qui a maintenu une performance positive constante à la maison et à l’extérieur. Confirmant cette déclaration sont les deux victoires externes contre Iacovone avec Taranto et Zaccheria avec Foggia, tandis qu’en Italie, des équipes comme Fasano et Cerignola sont tombées ainsi que les leaders Bitonto qui ont été coincés sur un pied d’égalité.

ENREGISTREZ LES NUMÉROS, AU-DELÀ DU SALUT …

Sorrento s’est souvent avéré être de grands tueurs, montrant une phase défensive parmi les meilleurs en Italie avec seulement 11 buts récoltés en 20 matchs, grâce aux deux centrales Fusco et Cacace, mais aussi à un équilibre tactique enviable et une compacité sur le terrain qui fait de l’entraînement dirigé par Maiuri un adversaire coriace pour n’importe quelle équipe. Le dernier KO des Rossoneri remonte à la troisième journée, loin de Gravina, maintenant pour continuer à rêver, il faudra maintenir les normes d’excellence susmentionnées qui ont permis à l’équipe d’approcher le quota de salut bien à l’avance.

L’ANALYSE DU DIESSE

Le directeur sportif des Rossoneri a parlé de la performance de l’équipe et du prochain match de championnat Antonio Amodio: «Les chiffres sont le résultat d’un excellent travail accompli par le club, par les joueurs et par le staff. Nous avons atteint 40 points et maintenant nous pouvons jouer avec plus de sérénité, mais je suis convaincu que ce groupe peut faire encore mieux. – souligne le jeune homme – Fasano? Excellente équipe, je n’ai certainement pas à dire, ils ont une attaque importante et, malheureusement, au prochain tour, ils récupèrent également Corvino. Notre approche, cependant, ne change pas, nous irons y jouer avec un visage ouvert, ce sera difficile car nous avons beaucoup de joueurs dans la balance en raison de l’influence (Alvino, Cacace, De Rosa, Diop, Figliolia, Herrera, Masullo, Scarano, Babis et Vodopivec ), nous espérons en récupérer certains “.

SUPER DÉFENSE ET COOPÉRATIVE DE GOL

Grand équilibre entre les deux phases pour les Rossoneri: “Nous avons quelques joueurs centraux qui, à mon avis, sont les plus forts du groupe, avec 99 ‘Fusco et Cacace qui en plus de l’expérience ont donné cinq buts lourds. La performance des deux arrières latéraux Masullo et Cesarano a également été excellente, en général notre carnet de commandes connaît une excellente saison, ce qui a été démontré lors de la dernière course, nous avons annulé l’un des meilleurs attaquants du D, Domenico Santoro. – analyse Amodio – Goal Cooperative? En général, nous n’avons pas un vrai bombardier, mais un groupe de joueurs qui peuvent blesser leurs adversaires de différentes manières. De plus, je suis sûr que Figliolia, Gargiulo et Bonanno au deuxième tour donneront une grande main à la cause “.