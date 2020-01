4,5 millions de livres sterling pour une star du Celtic après un match «lamentable» – HITC

Les fans du Celtic ne sont pas gentils avec Olivier Ntcham sur Twitter.

Le Celtic a creusé un écart de cinq points sur les Rangers dans la course au titre de la Premiership écossaise cet après-midi.

L’équipe de Neil Lennon a battu Ross County 3-0 à Parkhead, grâce à des buts de Callum McGregor et un doublé d’Odsonne Edouard.

Grâce à cette victoire, le Celtic a cinq points d’avance sur les Rangers – qui ont deux matchs en main – et pas mal de soldats de Lennon se sont présentés pour l’occasion.

Un joueur qui pourrait ne pas avoir, cependant, est Olivier Ntcham.

Lennon a transporté le Français après 70 minutes et l’a remplacé par Tom Rogic.

Ntcham, une signature de 4,5 millions de livres sterling en 2017 [The Daily Mail], peut être assez aléatoire, évident par le fait que seulement 17 de ses 31 apparitions dans toutes les compétitions étaient des places de départ.

Voici comment les fans du Celtic ont réagi à sa performance cet après-midi:

Ntcham n’est en aucun cas un mauvais joueur – en fait, il peut être absolument superbe sur sa journée, mais ce n’est pas souvent «sa journée».

Il a d’abord eu du mal après que Lennon ait succédé à Brendan Rodgers il y a près d’un an et malgré les spéculations estivales sur son avenir, l’ancien homme de Manchester City est resté et a commencé à revenir à son meilleur niveau.

La cohérence a toujours été son plus gros problème sous Lennon, et les performances comme aujourd’hui ne font qu’ajouter à cette opinion.

Dans d’autres nouvelles, Neil Lennon a une mise à jour passionnante pour les fans du Celtic concernant les transferts de janvier