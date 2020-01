49ers contre Packers: les 49ers ont battu les Packers en finale de la Conférence nationale et iront au Super Bowl Autres sports

Avec une superbe performance de Raheem Mostert, le San Francisco 49ers ils ont battu les Packers de Green Bay dimanche 37-20 pour se qualifier pour la Conférence nationale et obtenir le billet pour le Superbowl de la NFL.

L’équipe de San Francisco ira dans le Superbowl contre les Chiefs de Kansas City, qui avaient auparavant battu les Titans du Tennessee 35-24 lors de la Conférence américaine.

Mostert Il termine avec 29 portées et 220 yards pour quatre touchés, pour mener l’offensive de l’équipe californienne.

Il Superbowl 2020 Il se tiendra le 2 février au Hard Rock Stadium de Miami.

La franchise californienne compte cinq titres (1981, 1984, 1988, 1989, 1994) avec une défaite en finale en 2013.

Pendant ce temps, Green Bay n’est pas loin avec quatre couronnements (1966, 1967, 1996, 2010) et un échec (1998).

Les 49ers les Vikings du Minnesota battaient 27-10 et les Packers ont éliminé les Hawks de Seattle 28-23 dans leur série divisionnaire respective la semaine dernière.

San Francisco Il a réussi à mettre le score 7-0 en sa faveur dans le même premier quart grâce à un touché de Raheem Mostert après une course de 36 yards. Le botteur Robbie Gould a terminé avec un panier.

Pendant ce temps, ceux de Baie verte Ils n’ont pas répondu avant l’ouverture du dernier quart-temps lorsque le quart-arrière Aaron Rodgers a répondu avec une excellente passe de touché capturée par Jimmy Graham pour que les ‘Packers’ se rapprochent un peu plus du tableau (34-13).

San Francisco 49ers contre. Packers de Green Bay: Horaires dans le monde

Pérou 18 h 40 | DirecTV SportsMexico 17 h 40 Colombie 18 h 40 Équateur 18 h 40 Bolivie 19 h 40 Venezuela 19 h 40 Argentine 20 h 40 Brésil 20 h 40 Chili 20 h 40 Paraguay 20 h 40 Uruguay 20 h 40 Espagne 00h40 du 18 janvier |

Comme prévu au deuxième tour, les 49ers ont triomphé (27-10) des Vikings du Minnesota et les Packers ont éliminé les Seahawks de Seattle (28-23).

Si l’on fait confiance à sa confrontation en saison régulière, San Francisco a un avantage psychologique grâce à la grande victoire obtenue à domicile (37-8) en novembre.

Mais Green Bay, qui n’était pas au mieux, s’est parfaitement rétabli et continue avec six succès.

“Nous devrons entrer dans le match plus rapidement que nous ne l’avons fait en saison régulière”, a déclaré la star du maréchal Aaron Rodgers.

«Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes au cours des six dernières semaines, je me sentais vraiment impliqué dans la préparation. On joue un peu mieux. Ajuster certaines choses nous a aidés à jouer un peu plus intelligemment, à être plus réceptifs », a analysé le quart-arrière stellaire.

Contre Rodgers, qui rêve onze ans après avoir ajouté un deuxième Superbowl à son palmarès, se trouve la formidable défense des 49ers.

“Je n’ai jamais fait partie d’une équipe défensive du top 10”, a déclaré Kyle Shanahan, qui récupérera l’ailier étroit George Kittle d’une blessure à la cheville.

Si San Francisco remporte la finale de la conférence nationale, Shanahan imitera son père Mike, qui a joué deux Superbowls avec Denver, tous deux remportés en 1998 et 1999.

Ce serait alors le premier duo père-fils qu’il s’entraînerait en finale de la NFL.

San Francisco 49ers contre. Packers de Green Bay: le match se jouera ici

