5 cas à Valence, un à Elche

« La Valencia communique que cinq cas positifs ont été détectés au niveau coronavirus COVID-19 entre les joueurs et le personnel de la première équipe. Tout le monde est maintenant dans leurs maisons respectives en isolement cellulaire et en bonne santé. Le club réitère son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale afin que toute la population reste à la maison et continue de respecter toutes les mesures d’hygiène préventive “.

Coronavirus dans le football espagnol

Pas seulement Ezequiel Garay.

Comme annoncé sur le site officiel du club, il y a 5 cas de coronavirus à Valence. Et cela ne s’arrête pas là: même leElche a annoncé qu’un de ses membres avait été jugé positif pour COVID-19. Le coronavirus est plus que jamais présent dans le football espagnol.