5 étoiles qui n’ont pas répondu aux attentes avec Chivas

Ces derniers temps, Chivas a tenté d’éclater le marché et de renforcer son équipe avec de grandes personnalités nationales, car presque tout dans la vie a son risque et plusieurs acteurs n’ont pas généré ce que l’on attendait d’eux sur le terrain et ils ne restent qu’un élément de plus.

Nous présentons ici cinq caisses de renforts accompagnées d’une grande affiche et qui ne sont finalement pas allées au-delà.

5.- Carlos Peña

Après avoir été un joueur clé du double championnat de León, le “Gullit” est arrivé en tant que figure à Verde Valle. Son premier tournoi n’était pas mauvais car il a collaboré avec huit buts et semblait prendre confiance.

Cependant, le deuxième semestre a été sensiblement à la baisse, et Guadalajara a fini par le rendre à León, une équipe dans laquelle il a poursuivi son déclin footballistique.

4.- Carlos Hermosillo

Il a ajouté sept buts en tant que rojiblanco en 2001, mais en tant que personnes expérimentées, on attendait un peu plus de lui.

Il n’a pas fini par être transcendant et a fini par se retirer en tant qu’élément rojiblanco sans douleur ni gloire.

3.- Oribe Peralta

Son séjour à Chivas n’est pas encore terminé, cependant, près d’un an après son arrivée, il a à peine ajouté un but en première division et un autre en Copa MX.

Parfois, Peralta ne va même pas au banc et il est mentionné que son rôle va plus dans le vestiaire avec camaraderie et leadership, que ce qu’il pourrait apporter sur le terrain.

2.- Aldo de Nigris

Un autre joueur qui devait jouer un rôle essentiel avec Chivas, mais qui n’est pas allé plus loin.

Il a marqué des buts à Clásico, mais il n’y avait aucune comparaison avec ce qu’il a fait à Guadalajara avec Rayados, un club qui l’a également fait remonter dans le temps.

1.- Ángel Reyna

Médias, mais à l’époque cela semblait une garantie de génération d’objectifs et de productivité et son arrivée a été l’une des plus controversées de ces derniers temps.

Cela n’a fait aucune différence et a même eu des problèmes internes avec certains personnages comme Ramón Morales. On se souviendra peu du Reyna rojiblanco.