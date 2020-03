5 footballeurs que Barcelone devrait signer dans le prochain marché des transferts

La crise des coronavirus a paralysé le football, mais elle ne doit pas nous faire oublier la crise de certains clubs comme Barcelone. Bien qu’ils soient leaders, les Blaugranas ne connaissent pas une bonne saison et devront de toute urgence se renforcer sur le prochain marché des transferts.

1. Alejandro Grimaldo

Récupérer Grimaldo doit être une option prioritaire pour les Catalans. Jordi Alba est sans substitut de garanties depuis trop d’années et Grimaldo semble être l’idéal pour combler le poste vacant. L’arrière gauche a grandi à Barcelone, il n’aura donc aucun problème à Barcelone, il est encore jeune et sa valeur continue de croître à Benfica.

2. Dayot Upamecano

Upamecano sera l’une des grandes perles du prochain marché, même si elle ne sera pas bon marché. L’arrière central n’a que 21 ans et est incontestable au Red Bull Leipzig. Il a montré sa qualité en Ligue des champions et en Bundesliga. De plus, les Catalans doivent renforcer leur défense: Piqué est déjà un vétéran, Umtiti n’a pas retrouvé sa forme et Lenglet fait défaut.

3. Donny Van de Beek

Ivan Rakitic et Arturo Vidal sont sur la bretelle de sortie. Si les Croates et les Chiliens partent, Barcelone doit se rendre sur le marché à la recherche de leur remplaçant. Les Catalans regardent toujours l’école d’Ajax et il y a le joueur idéal: Donny Van de Beek. Le Néerlandais est un joueur complet et s’inscrirait dans le schéma de culé. Réunir le couple De Jong – Van de Beek.

4. Sander Berge

Nous avons tous été surpris par la saison de Shefifield United. Les lames sont nouvellement promues, mais elles se battent pour les positions européennes. Son pivot, Sander Berge, est l’un des grands protagonistes de l’équipe. Le footballeur pourrait remplacer Sergio Busquets.

5. Lautaro Martínez

Barcelone doit renforcer la position du 9 pendant plusieurs années. La demande éternelle d’Ernesto Valverde. Luis Suárez se rapproche de la fin de sa carrière tous les jours et a besoin d’un joueur qui rivalisera avec lui au point d’attaque. Lautaro est l’un des attaquants de la saison et veut signer pour Barcelone. Blaugrana et en bouteille.