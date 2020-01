“+5 Palerme? Nos ambitions sont intactes. Le PDG a demandé une réunion mais …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Un amer égal pour le Savoia de Parlé cet après-midi dans les murs amicaux. Les blancs ont dominé le défi contre Marina di Ragusa mais le bon cynisme faisait défaut dans les vingt derniers mètres, alors donnez-vous deux points de plus à Palerme qui s’enfuit à +5.

ÉPISODES ARBITRAUX

Le directeur général des blancs est intervenu dans l’après-course, Giovanni Rais, qui a parlé du duel avec le rosanero et des épisodes d’arbitrage qui tourmentent la Savoie depuis le début de la saison: “En tant qu’entreprise, nous avons déménagé plus d’une fois pour révéler quelles ont été les blessures des arbitres à ce jour – les diggi ont commencé – plusieurs fois, les erreurs ont été masquées par les victoires, mais dans d’autres cas, il n’en a pas été ainsi et elles ont influencé le résultat final. Nous avons produit à la fois des vidéos et des reportages concernant le travail des arbitres. “

TON STEMPERARE MAIS JUSQU’À CE QUE …

Lors du duel avec Palerme, le diggì blanc précise un aspect important: «J’ai réalisé que cette ligne de l’affrontement avec les rivaux est probablement très recherchée, avec les seuls qui peuvent légitimement se battre pour le championnat à ce jour. – admet Rais – J’ai rencontré le président de Palerme et il semblait une personne très équilibrée, mais j’ai récemment remarqué son interview vidéo mal rapportée par les médias locaux, il n’a pas donné le bon sens à ses propos. En ce qui concerne tout cela, j’ai demandé une réunion avec le PDG de Rosanero, une comparaison entre les dirigeants des deux clubs pour adoucir un peu les cœurs et j’aurais peut-être aussi souhaité divulguer une déclaration commune à cet égard, pour égayer les initiés et les fans. Jusqu’à présent, je n’ai pas reçu de réponse. J’aurais aimé organiser une conférence de presse conjointe samedi avant le prochain affrontement entre les deux équipes pour tout remettre sur la bonne voie, mais après mon ouverture je ne demanderai plus, peut-être préférerez-vous suivre la ligne de l’affrontement “.

LA SAVOIE LA PLUS CYNIQUE

Savoie, cependant, toujours en lice, les cinq points loin de Palerme n’affectent pas les certitudes des blancs: “On ne fait pas de guerre psychologique, c’est le terrain qui doit parler. Je crois que nous avons fait un parcours important jusqu’à présent, et ce ne seront certainement pas les cinq points de détachement qui diminueront nos ambitions et notre moral. Aujourd’hui a été un mauvais match, nous avons eu plusieurs chances de le gagner et nous n’y sommes pas parvenus, mais cela fait partie du football. Nous devons tous faire du mea culpa, hier je disais aussi au staff, nous devons tous être plus cohésifs car le second tour est particulier dans ces catégories. – continue Rais – L’équilibre et les jeux changent dans la deuxième partie du championnat, lorsque vous trouvez des équipes qui ferment comme Ragusa, vous pouvez également déployer un tank mais le jeu ne le déverrouille pas, donc si vous créez des ballons de but, vous devez les exploiter. Il serait préférable pour nous de trouver des équipes qui y jouent ouvertement, mais nous devons comprendre que plus de cynisme est nécessaire pour remporter des points dans des courses compliquées et réduire l’écart par le haut. Nous croyons toujours au titre, je suis convaincu que ce Savoy a un potentiel important, mais un bon jeu ne suffit pas, si vous ne lancez pas le ballon au-dessus de la ligne de but, vous n’en avez pas besoin. ”

CHOIX LÉGITIMES

Dernier commentaire sur les choix de M. Carmine Parlato: “Chaque entraîneur, ou avec les choix de 1 ‘ou avec les changements cherche toujours la meilleure configuration, franchement je n’ai jamais entendu parler d’un entraîneur qui a mis la formation en pensant que quelqu’un dans ce domaine particulier le moment n’était pas de pouvoir jouer. – conclut Rais – Chaque choix est dicté par un travail hebdomadaire, peut-être que certains joueurs jeudi les voient bien puis dimanche ils vous surprennent, franchement après le même que la semaine dernière nous avons dû apporter toute la colère sur le terrain pour ce résultat et les deux points perdus pour route. À mon avis, cependant, nous n’avons rien perdu, le détachement semble peut-être épouvantable pour quelqu’un mais nous avons encore beaucoup à donner dans ce championnat “.