6 absences dans l’affrontement direct avec Pise

Mauvaise nouvelle sur le devant non disponible pour Juve Stabia, qui fera moins de 6 joueurs demain à 15h00 dans le choc du salut sur le terrain pise.

En plus de Mastalli, Tonucci et Cissé, tous sur la voie du rétablissement, l’infirmerie de Gialloblù abrite également russe et Buchel, le gardien de but qui s’est arrêté cette semaine avec Provedel qui fera donc ses débuts entre les poteaux à sa place, et le milieu de terrain qui est sorti battu du match contre Empoli. Sorti pour une ronde de disqualification aussi youyou (accumulation d’avertissements, éd.).

Note ravie de la reprise de la médiane de Calvano, mais son utilisation dès la première minute reste fortement mise en doute. Pas convoqué à la place par choix Elia, pour les problèmes non liés à votre condition physique, comme annoncé par le formateur Gialloblu la veille; sera-ce le prélude d’un adieu de bonne heure à l’un des grands protagonistes de la saison passée?

Voici les hommes disponibles pour Fabio Caserta pour le match de la “Arena Garibaldi”:

Les gardiens de but: Esposito, Provedel, Spagnulo.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Ricci, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Boateng, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Buchel, Cisse, Mastalli, Russo, Tonucci.

Disqualifié: Annexe