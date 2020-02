6 joueurs disqualifiés et 3 amendes

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DE 1/2/220

FINE COMPANY

250,00 euros Les supporters de VIRTUS GOTI 97 pendant toute la durée du match ont eu un comportement incorrect et irrespectueux envers le commissaire de terrain et AA2, exprimant les mêmes expressions vulgaires et insultantes; en outre, un sujet non identifié mais attribuable à la société Virtus Goti 97, bien que non présent dans la liste, est d’abord entré dans le t.d.g. et, par la suite, dans les vestiaires pendant l’intervalle entre la première et la seconde moitié; au cours de l’appel d’offres, cette personne a également critiqué avec animation le travail de la triade d’arbitres en prononçant des peines vulgaires et insultantes contre celles-ci (comme il ressort du rapport d’appel d’offres du CC)

200,00 euros PUGLIANELLO POLISPORTIVA propres partisans ont pris la parole le d.d.g. infractions graves et insultes tout au long du match; à la fin de la course, par ailleurs, deux personnes présentes dans l’espace devant les vestiaires, qui se sont qualifiées comme managers de la société d’accueil, ont adressé des menaces graves et répétées contre le d.d.g. même.

Euro 40,00 FOOTBALL CELLS propres supporters avant le début du match a allumé une bombe fumigène dans les tribunes

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 20/2/20/20

MACOLINO NICOLA (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

COLETTA MAURO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

PEPPER ANTONIO (CELLULES DE FOOTBALL)

DE COSTANZO CIRO (MADRIGAL CASALNUOVO)

DI BLASIO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

FEOLA FEDERICO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

FRANCESCO TUFO (MADRIGAL CASALNUOVO)

DE SANTO RAFFAELE (PUGLIANELLO POLYPORTPORT)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE MATTEIS MICHELE (EAGLE ROSANERO CASERTA)

OREFICE VINCENZO (CAMPANIA FELIX)

FERRAIOLO FLAVIO (MADRIGAL CASALNUOVO)

FERRETTA NICOLA (MONTESARCHIO)

LUCIANO SIMONE (MONTESARCHIO)

DI MATTEO ANDREA (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

PISANIELLO LUIGI (SAN MARTINO)

GIUNTA MARCELLO (VIRTUS GOTI 97)

COURSES DU 2 / 2/2020

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ELIGIBILE MARCO (VITULATIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

VERDICCHIO LUIGI (MADDALONAIS).