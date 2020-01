6 joueurs retirés et 3 amendes

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DU 18/01/2020

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 20/07/20

CARUSO GIOVANNI (VIRTUS GOTI 97)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

OSEMWEGIE GODSPOWER (VIRTUS GOTI 97)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

NOLI DIEGO (CELLULES DE SOCCER)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

PICOZZI CRESCENZO (EAGLE ROSANERO CASERTA)

CILLO MICHELE (MONTESARCHIO)

DE LUCIA VINCENZO (POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ELIGIBILE MARCO (VITULATIO)

DI BLASIO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

350,00 € Les supporters de MADDALONESE pendant la course ont insulté le DDG avec des phrases vulgaires et offensantes et des expressions homophobes.

Euro 160,00 MADRIGAL CASALNUOVO Tel que rapporté par le CC, leurs supporters dans la 2ème mi-temps et jusqu’à la fin de la course ont offensé un footballeur du Club et à la fin de la course ils essaient de franchir la clôture sans réussir l’intervention rapide des Carabinieri présents

100,00 euros Les propres partisans d’ACERRANA ont fait exploser un pétard et allumé une bombe fumigène

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

ESPOSITO STEFANO (MADRIGAL CASALNUOVO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

PRAGLIOLA LUIGI (ACERRANA)

CRISTIEN RUSSE (ACERRANA)

MAZZOCCHI SALVATORE (MADRIGAL CASALNUOVO)