6 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence A:
MESURES ALBANOVA-AFRAGOLESES SUSPENDUES: CLIQUEZ POUR PLUS DE DÉTAILS
COURSES DU 15 / 2/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 120,00 REAL FORIO 2014 propres supporters plusieurs fois au cours de la 2ème mi-temps, insultés par des condamnations vulgaires, ont également fait référence à des membres de la famille, le DDG.
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
JOOF SAIKOU OMAR (REAL FORIO 2014)
JOUEURS NON EXPIRÉS
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
FERNANDES ARRULO BRUNO ALEXANDRE (AFRO NAPLES UNIS)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CASTALDI GIULIANO (BARANO CALCIO)
BORIA DIEGO (REAL FORIO 2014)
DE LUISE MASSIMO (REAL FORIO 2014)
COURSES DU 16 / 2/2020
MANAGERS
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 16/03/2020
DAVIDE GIOVANNI (SAN GIORGIO 1926)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
SORRENTINO FABIO (VILLE DE GRAGNANO)
RUSSO SALVATORE (VIRTUS VOLLA)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
CASTALDO FERDINANDO (MARCIANISE)
DOMENICO PETRONE (SIBILLA FLEGREA)
AUSIELLO GIUSEPPE (VIS AFRAGOLESE 1944)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CHAPEAUX FEDERICO (VILLE DE GRAGNANO)
SORRENTINO FABIO (VILLE DE GRAGNANO)
NAVARRA ANTONIO (NEW NAPLES NORTH)
FOLLERA MARIO (PUTEOLANA 1902)
LICCARDI VINCENZO (ÉTATS-UNIS MARIGLIANESE).